硬度9Hでしっかり守る！ 「Nikon ZR」用の液晶保護フィルムがハクバから

Nikon ZR 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム

美しい状態を保つ

ハクバ写真産業（ハクバ）は10月下旬に、ニコンのフルサイズセンサー搭載シネマカメラ「Nikon ZR」用の液晶保護フィルム「Nikon ZR 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」を発売する。価格は3300円。「Nikon ZR 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」は、エクストラハードコートによって、鋭利なものが当たっても傷が付きにくいガラス並みの高硬度9Hを実現し、美しい状態を保てる液晶保護フィルム。曲げに強く割れにくいので貼りやすく、安心して使える。フィルム表面には、油や水をはじくフッ素コート処理を施しており、付着した指紋汚れなどを簡単に拭き取れるほか、指紋が付きにくくタッチ操作をしても指紋が目立ちにくい指紋防止加工も施されている。貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプで、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させず、貼り付けに失敗してしまった場合でもシリコン粘着層によって、吸着力を損なうことなく貼り直せる。