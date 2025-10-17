大阪の「コジマ×ビックカメラ大東店」で「まるごと栃木物産展」を開催

コジマ×ビックカメラ大東店にて

「第10回 まるごと栃木物産展」が開催

3000円以上購入の先着300名に新米「とちぎの星5キロ」など当たる抽選会

コジマは10月18～26日の期間、栃木県の名産品をとりそろえて販売する「第10回 まるごと栃木物産展」を、コジマ×ビックカメラ大東店（大阪府大東市）にて開催する。同イベントは、同社が2020年に栃木県と締結した包括連携協定に基づいて、栃木県のブランド力向上のための取り組みの一環として開催される。第10回目となる今回は、宇都宮市の梨農家山口果樹園から届いた新鮮な梨「にっこり」を10月18日・19日に、桝金の「生どらやき（とちあいか2倍）」を10月18～26日に販売するなど、栃木県の各種銘菓や特産品を販売する。あわせて、10月18日・19日にコジマ×ビックカメラ大東店で3000円以上を購入した人の中から先着で300名を対象に、抽選で「とちぎの星（新米）5キロ」などが当たる大抽選会も行われる。抽選への参加は1人あたり3回までとなる。さらに、期間中は地域の野菜や果物を販売する「コジマの朝市」や、栃木県産の「にっこり梨」を手に取って、700gに近い梨を当てると記念品がもらえる創業70周年記念「にっこり梨」重さ当て体験も開催される。そのほか10月18日・19日には、小学生以下の子どもを対象に、栃木県に関するクイズに答えるとオリジナルグッズをプレゼントする。また、同日の11時30分と14時30分には、「とちまるくん」と「コジ坊」が店内にて来店客を出迎える。