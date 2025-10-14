極上シルキータッチの「プレミアムフェイクファー電気毛布」に新色ネイビーが登場

ロングセラーの「プレミアムフェイクファー電気毛布」に新色ネイビーを追加

「毛足10ミリ」が生む贅沢なぬくもり、弱～強まで無段階調整

毛足約10mmのプレミアムフェイクファー採用で圧倒的な肌触りを実現

今回の新色追加でカラーバリエーションは3色に

ユアサプライムスは10月上旬から、「プレミアムフェイクファー電気毛布」の新色となるネイビーモデルを、公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで順次発売する。価格は1万1800円。「プレミアムフェイクファー電気毛布」は、2017年の発売当初から「極上のシルキータッチ」として好評を博してきたロングセラーシリーズ。毛足約10mmのプレミアムフェイクファーを採用することで、圧倒的な肌触りを実現するとともに、フランネル素材ならではの高い保温性を備えており、触れた瞬間から体全体をやさしく温めてくれる。両面ともに柔らかなシルキータッチの掛／敷毛布は188×130cmのたっぷりサイズで、寝室だけでなくリビングのソファ掛けとしても使える。足元を重点的に温める「頭寒足熱配線」の採用によって冷えを効率的にケアし、頭部は適度に涼しく足元はじんわり暖かいという理想的な体温バランスを保つことで、快適な入眠と深い眠りをサポートする。また、室温センサーを搭載し、朝方の冷え込みをキャッチして自動的に設定温度より高めに調節してくれるため、寒さによる睡眠の中断を防ぐ。そのほか、寝具などから移動したダニを高温によって退治するダニ対策モードを搭載するとともに、コントローラーを外せば手洗いまたは洗濯機洗いが可能なので、いつも清潔に使える。なお、今回のネイビーモデルの追加によって、カラーバリエーションはネイビー、グレー、フェミモカの3色となった。