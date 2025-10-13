1℃単位で温度調節できる！FeeKaaの茶こし付き「多機能ガラス電気ケトル」

FeeKaa 茶こしつきガラス電気ケトル

お茶やコーヒー、赤ちゃんの調乳まで細かく温度を設定できる

テークオフは10月9日に、茶こし付きの「FeeKaa（フィカー） 茶こしつきガラス電気ケトル」を発売した。「FeeKaa 茶こしつきガラス電気ケトル」は、1.3Lの大容量ながらコンパクトサイズを実現するとともに、NTC温度センサーを搭載することで、1℃単位での温度調節に対応している。細やかな温度調節によって、お茶やコーヒー本来の風味を引き出すための抽出温度や、赤ちゃんの調乳に適した温度に細かく設定できるだけでなく、長時間保温機能も搭載しているので、いつでも使いたい時に適温のお湯を出せる。コンパクト設計を実現したことで、狭いキッチンでもスッキリと収納可能となっており、木柄の取っ手とマットブラックを採用したスタイリッシュなデザインによって、どんなインテリアにも馴染みやすい。さらに、付属の茶こしに茶葉を入れればそのままお茶や紅茶を淹れられるとともに、透明なガラス製でお茶の濃さがひと目でわかる。また、しばらく沸騰を続けることで、カルキ臭をしっかりと飛ばせるほか、45℃・70℃・90℃・沸騰のプリセット温度モードも用意する。そのほか、待機状態で前回使用時の設定温度と時間を記憶するメモリー機能なども備えている。