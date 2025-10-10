シロカ、消費電力の2倍相当のあたたかさの「リフレクトヒーター ぽかエコー」

リフレクトヒーター ぽかエコー

シロカは11月8日に、ヒーターの熱を反射板で反射させ前方に集中的に送り出すことによって、消費電力の2倍に相当するあたたかさを届ける「リフレクトヒーター ぽかエコー」をリニューアル発売する。価格は1万9800円。「リフレクトヒーター ぽかエコー」は、本体背面を向いたヒーターの熱を反射板で反射させることで、熱が部屋全体に拡散することなく前方に集中し、ほしいところへ集中的にあたたかさを届けられる。600Wの消費電力に対して2倍となる、1200W相当のあたたかさを実現するとともに、ファンをオンにすれば熱が前に押し出され、よりあたたかさを感じられる。首振り角度は50°と100°の2段階で調整可能となっており、1人であたたまりたいときや、複数人・広範囲であたたまりたい場合など、シーンに合わせて使い分けて、効率よくあたたまることができる。さらに、取り外し可能な4脚のスタンドが付属しているので、あたためたい場所や用途に応じてスタンドによる設置と床置きを使い分けられる。そのほか、本体に約30cmまで近づいて本体前面の赤外線センサーを遮ると、自動で電源がオフになる「安心センサー機能」、万が一の転倒の際にも安心な「転倒・振動検知機能」、6時間経過後に自動で運転を停止する「自動電源オフ機能」、本体の異常な温度上昇を検知すると、自動で電源をオフにする「異常過熱検知機能」を備えるとともに、ファンの回転に異常を感知するとヒーターも自動で停止する機能を追加しているため、より安心して使用できる。なお、本体前面のガードは取り外しが可能で、反射板の汚れが気になる場合は簡単に拭き取れるので、常に清潔さを保てる。