もう、テレビの高さに悩まない！リモコンで動く「電動昇降テレビスタンド」

「電動昇降テレビスタンド」のハイスペックモデル

「上下昇降」と「左右の自動首振り」の2タイプ

テレビの画面の高さを手軽に目線の高さに合わせられる

高さを5段階で調整可能な棚板も搭載

ハイスペックモデルは左右の首振りも電動で操作可能

ユアサプライムスは10月中旬から、テレビの高さや角度を自在に調整できる「電動昇降テレビスタンド」を、公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで順次発売する。ラインアップは、エントリーモデルとハイスペックモデルの2種類を用意している。「電動昇降テレビスタンド」は、ソファ、ダイニングチェア、床といったテレビを視聴する場所に合わせて、本体ボタンやリモコン操作でスムーズにテレビの高さを調整可能なテレビスタンド。昇降幅は最大48cmで、テレビの画面を目線の高さに合わせることによって、首や肩への負担を軽減してより快適な視聴環境を実現する。壁に穴を開けることなく設置でき、配線を背面にすっきりと隠せるので、壁掛けテレビのような洗練された空間を創出してくれる。設置にあたっては工事の必要がないため、賃貸住宅に住んでいる場合や将来の模様替えの可能性を考えたい人でも安心して使える。電動での高さ調整に加えて、手動による左右の振りと前後の傾き調整も可能なので、日差しの入り方などに合わせてテレビを最適な角度に向けられる。さらに、ゲーム機やリモコンなどを置けて、高さを5段階で調整できる棚板を備えている。エントリーモデル（LLT-7545G）は、カラーがブラック×木目調ブラウン、ホワイト×木目調ナチュラルの2色で、価格は5万9800円。ハイスペックモデル（LLT-SW7545G）は、上下昇降だけでなく左右の首振りも電動で操作可能。カラーはセラミック調、大理石調の2色で、価格は6万9800円。