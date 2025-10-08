割れに強い！ 「RICOH GR IV」専用・硬度9Hの液晶保護フィルムがハクバから

RICOH GR IV 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム

失敗しても貼り直せる

ハクバ写真産業（ハクバ）は10月上旬に、リコーイメージングのコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」に対応した液晶保護フィルム「RICOH GR IV 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」を発売する。価格は3080円。「RICOH GR IV 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」は、エクストラハードコートによってガラス並みの高い硬度（9H）を実現し、鋭利なものが当たっても傷が付きにくくフィルムを美しい状態のまま保てる液晶保護フィルム。曲げに強く割れにくいので貼りやすく、貼り付け時に入ってしまった気泡が完全に消えるバブルレスタイプなので、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。フィルム表面には、油や水をはじくフッ素コート処理を施すことで、フィルムに付いた指紋汚れなどが簡単に拭き取れるようになっているほか、指紋防止加工も施されており、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。さらに、シリコン粘着層によって貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。