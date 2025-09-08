「RICOH GR IV」に適した液晶保護フィルム、ハクバから

RICOH GR IV 専用 液晶保護フィルムIII

反射光を低減して常に高い視認性

ハクバ写真産業は9月上旬に、リコーイメージングのハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」用の液晶保護フィルム「RICOH GR IV 専用 液晶保護フィルムIII」を発売する。価格は1970円。「RICOH GR IV 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することによって、貼る前よりも高い視認性を実現するとともに、業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる液晶保護フィルム。撥水・防汚効果のあるフッ素コートを施すことで指紋が付きにくく、指紋が付いてしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果を備えており、液晶画面に埃や塵を寄せ付けない。フィルム表面には、表面硬度3Hと高い保護力を実現するハードコート処理を施しているので、すり傷や爪あとが残りにくく、液晶画面を美しい状態のままで保てる。さらに、シリコン粘着層によって貼り付け時に入ってしまった気泡は自然に消え、微細な埃ならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、シリコン粘着層は自己吸着性を備えているため、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付けに失敗してしまった場合でも吸着力を損なうことなく貼り直せる。そのほか、フィルム貼り付けの前に油膜や埃、指紋といった汚れを拭き取るのに便利な、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属している。