Philipsオーディオ100周年を記念 開放型ヘッドホン「SHP9500CY」 愛称は「フレディ」 70'sをイメージしたカラーリング

TP Visionは10月10日、PhilipsブランドからPhilipsオーディオ100周年記念モデル「Century」シリーズから、オープンバック（開放型）有線ヘッドホン「Philips SHP9500CY」を発売する。市場想定価格は1万3200円。新製品は、70年代のスタイルをイメージし、ブラックとブラウンを基調にしたデザインが特徴的な有線ヘッドホン。Centuryシリーズのモデルにはアーティストにインスパイアされた愛称が与えられており、同モデルは「FREDDIE」と名付けられている。開放型のヘッドホンのため、ボーカルと演奏の分離感に優れ、リッチな音場が特徴。ドライバーユニットには、15度の傾斜をつけた50mmのネオジムドライバーを備え、人間の耳に対して自然な角度でサウンドを再生する。きらびやかな高音、豊かな低音、そしてナチュラルなミッドレンジで、高解像度のサウンドを体感できる。ヘッドバンドクッションはソフトに仕上げ、イヤークッションは通気性を確保。チョコレートブラウンのカラーリングで、長時間でも快適な装着感を提供する。ヘッドバンドはスチール製だ。付属品は、3mの3.5mm接続ケーブルと6.35mm接続用アダプターの二つ。ヘッドホン上に3.5mmジャックが搭載された着脱式ケーブルを採用しており、気軽にケーブル交換ができる。