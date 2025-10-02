バッファロー、多くの端末を同時接続しても高速＆低遅延のWi-Fiルーター

WSR6500BE6P

6本のWi-Fi 7アンテナを効率的に配置

設置イメージ

「AirStationアプリ」を使えばスマートフォンから

簡単にセットアップが可能

2色のカラーバリエーションを用意

バッファローは、最新無線LAN規格Wi-Fi 7に対応する、プレミアムモデルのデュアルバンド無線LANルーター「WSR6500BE6P」の、ブラックモデルを10月中旬、ホワイトモデルを11月上旬に発売する。価格はオープン。「WSR6500BE6P」は、Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）に対応し、5GHz帯と2.4GHz帯の2つの周波数帯を利用できるデュアルバンド無線LANルーター。本体に、5GHz用×4本、2.4GHz用×2本の、計6本のWi-Fi 7アンテナを効率的に配置することで、多くの端末を同時に接続した際にも高速＆低遅延の通信パフォーマンスを発揮する。あわせて、最大2.5Gbps（規格値）の高速通信に対応したWANポートを搭載し、1Gbps超えの高速通信サービスでも回線速度を損なうことなく、インターネット通信を楽しめる。また、最大1Gbps（規格値）に対応したLANポート×3基を備えている。本体は、スリムデザインなので場所を選ばず設置でき、壁掛け設置にも対応する。さらに、スマートフォンアプリ「AirStationアプリ」を使用した簡単セットアップが可能で、同アプリを経由することによってプロバイダー情報を含む設定を簡単に引き継げる「スマート引っ越し」にも対応している。また、家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」も搭載する。