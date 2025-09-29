クリエイター集団「こねこフィルム」とHABAが初コラボ！縦型ショートドラマ「萬田久子」を公開

縦型ショートドラマ

「萬田久子」が公開

HABAイメージキャラ歴34年の女優 萬田久子さんが特別出演

「萬田久子」の本編カット

「HABA」コスメコレクションなどが抽選で当たる、

公式Xフォロー＆リポストキャンペーンも開催中

「HABA」コスメコレクション（合計9570円相当）のイメージ

HABA×こねこフィルムのコラボロゴ

ハーバー研究所は9月18日に、総フォロワー数410万人超え（2025年8月末時点）のクリエイター集団「こねこフィルム」とのコラボレーションによって制作した、縦型ショートドラマ「萬田久子」を、TikTok、Instagram、YouTubeなどで公開した。縦型ショートドラマ「萬田久子」には、ハーバー研究所が展開する「Health Aid Beauty Aid＝美と健康を助ける（HABA）」のイメージキャラクターを務め、10月1日で34年となる女優の萬田久子さんが本人役で特別出演する。同作品は、仲のよさげな夫婦が乗っているエレベーターに変装した萬田久子さんが乗ってくるが、萬田さんに気づいていない夫婦は萬田さんの話をし始める……というストーリー。ドラマ本編では、「こねこフィルム」作品に欠かせない俳優の赤間麻里子さんと半田周平さんが繰り広げる独特の世界感と、萬田久子さんのオリジナリティが化学反応を起こして、ユニークなショートドラマとなった。なお、萬田久子さんの縦型ショートドラマ出演は、今回が初めてだという。ドラマの公開にあわせて、10月8日23時59分までの期間にハーバー研究所の公式Xアカウント（@HABA_JP）をフォローして、対象となる投稿をリポストした人の中から抽選で10名に、「HABA」コスメコレクションと3万円分の旅行券が当たる、公式Xフォロー＆リポストキャンペーンも開催する。対象ポストの画像に大喜利コメントをすることで、当選率がアップする。