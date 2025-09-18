あなたの動画がもっと自由に！ AIで進化した「PowerDirector 2026」

サイバーリンクは9月18日、動画編集ソフトの最新版「PowerDirector 2026」を発表した。発売日は、ダウンロード版が9月18日、パッケージ版が10月24日となる。
また、画面とウェブカメラを同時に録画して、別々のファイルとして保存できるようになっている。
「PowerDirector 365」と「PowerDirector 2026 Ultimate Suite」では、動画のフレーム間をAIが生成することによって、動きを滑らかにする機能も追加された。
そのほか、PowerDirector 365では自分の声のままで外国語を話す動画に変換でき、リップシンクで音声に合わせた自然な顔の動きを実現するAI音声翻訳機能、動画や写真を選択するだけでAIがハイライトを切り出して、すぐに共有可能な動画に仕上げてくれるAI自動編集機能、AIがワンクリックで動画を補正するAI動画高画質化機能を備えている。
さらに「PowerDirector 365」では、AIが写真や説明文から動画を生成して、テンプレートを選んで写真を動画化できるAI動画生成機能も搭載している。
ダウンロード版（通常版）の価格は、PowerDirector 365の1年版が9280円、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteが2万980円、PowerDirector 2026 Ultimate（サイバーリンクのウェブサイト限定版）が1万6980円、PowerDirector 2026 Ultraが1万2980円。
ダウンロード版（アップグレード版）の価格は、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteが1万4980円、PowerDirector 2026 Ultimate（サイバーリンクのウェブサイト限定版）が1万2980円。
パッケージ版（通常版）の価格は、PowerDirector 365が9680円、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteが2万1450円、PowerDirector 2026 Ultraが1万5980円。
パッケージ版（アップグレード・乗り換え版）の価格は、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteが1万5400円、PowerDirector 2026 Ultraが9020円。
そのほか、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteはアカデミック版（1万3200円）も用意している。
