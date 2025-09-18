あなたの動画がもっと自由に！ AIで進化した「PowerDirector 2026」

「PowerDirector 2026」のパッケージ （左から）

PowerDirector 365、PowerDirector 2026 Ultimate Suite、PowerDirector 2026 Ultra

音声翻訳や自動編集など機能を強化

AIによる自動マスク適用イメージ

画面とウェブカメラ映像の同時録画イメージ

AI音声翻訳機能のイメージ

AI動画生成機能のイメージ

サイバーリンクは9月18日、動画編集ソフトの最新版「PowerDirector 2026」を発表した。発売日は、ダウンロード版が9月18日、パッケージ版が10月24日となる。PowerDirector 2026では、新たにAIが動画内のオブジェクトを自動識別して、人やペット、オブジェクトそれぞれにマスクを適用できるようになった。また、画面とウェブカメラを同時に録画して、別々のファイルとして保存できるようになっている。「PowerDirector 365」と「PowerDirector 2026 Ultimate Suite」では、動画のフレーム間をAIが生成することによって、動きを滑らかにする機能も追加された。そのほか、PowerDirector 365では自分の声のままで外国語を話す動画に変換でき、リップシンクで音声に合わせた自然な顔の動きを実現するAI音声翻訳機能、動画や写真を選択するだけでAIがハイライトを切り出して、すぐに共有可能な動画に仕上げてくれるAI自動編集機能、AIがワンクリックで動画を補正するAI動画高画質化機能を備えている。さらに「PowerDirector 365」では、AIが写真や説明文から動画を生成して、テンプレートを選んで写真を動画化できるAI動画生成機能も搭載している。ダウンロード版（通常版）の価格は、PowerDirector 365の1年版が9280円、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteが2万980円、PowerDirector 2026 Ultimate（サイバーリンクのウェブサイト限定版）が1万6980円、PowerDirector 2026 Ultraが1万2980円。ダウンロード版（アップグレード版）の価格は、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteが1万4980円、PowerDirector 2026 Ultimate（サイバーリンクのウェブサイト限定版）が1万2980円。パッケージ版（通常版）の価格は、PowerDirector 365が9680円、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteが2万1450円、PowerDirector 2026 Ultraが1万5980円。パッケージ版（アップグレード・乗り換え版）の価格は、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteが1万5400円、PowerDirector 2026 Ultraが9020円。そのほか、PowerDirector 2026 Ultimate Suiteはアカデミック版（1万3200円）も用意している。