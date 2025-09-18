航空宇宙グレードの素材を採用したチタンギミックペン「Mezmopen」

マグネット式リトラクタブル機構を採用した

MONO PLUSは9月12日～10月30日の期間、ギミックペン「Mezmopen」の先行予約販売プロジェクトを、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて実施している。ラインアップは、アルミニウムモデルとチタンモデルの2種を用意する。「Mezmopen」は、精密な機構による心地よい操作感と筆記具としての実用性を兼ね備えた筆記具。特許出願中のマグネット式リトラクタブル機構によってスムーズな開閉動作を実現した。マグネット式リトラクタブル機構を使用すれば、片手での開閉操作、回転動作、折りたたみ機能、キャッチング動作、ペン回し、スタンド設置時の回転といった操作ができる。本体のフォルムはすっきりとミニマルながら、すべての曲線とカットには目的がある。ペンの長さとプロポーションは閉じた状態ではコンパクトであるものの、書き心地のバランスが取れた快適な形状になるよう慎重に設計されている。一方で、長時間でも快適ななめらかな書き心地を実現。搭載リフィルはドイツ製のSchmidt MegaLine 620M（青色）で、スムーズな筆記感と高い安定性がビジネスにも普段使いにも対応する。さらに、本体にグリップラインを施すことで、しっかりとしたホールド感を実現しており、筆記中に手が滑ることなく細かい文字や図も安定して書ける。また、D1リフィルに対応しているので、好みのインクへ簡単に交換可能で、書き心地のカスタマイズも楽しめる。アルミニウムモデルは、軽量ながら高い強度と優れた耐食性を備え、航空機や産業機械といった幅広い分野で採用されている高品質なアルミ合金であるアルミニウム6061を採用。優れた耐久性と美しい仕上がりを両立した。サイズは直径10×長さ130mm、折りたたみ時は70mmで、重さは26.5g。カラーは、SILVER、DARK TITANIUM、MIDNIGHT BLACK、OCEAN BLUE、STAIN GOLD、EMERALD GREENの6色で、一般販売価格は1万5400円。「Makuake」での価格は18％オフの1万2628円。チタンモデルは、世界の航空宇宙産業や高級時計にも採用される「グレード5チタン」を贅沢に使用し、軽やかさと圧倒的な強度、美しい輝きを兼ね備える。サイズは直径10×長さ130mm、折りたたみ時は70mmで、重さは33.5g。カラーは、TITANIUM（SANDBLASTED）、TITANIUM RAINBOW（PVD COATED）の2色で、一般販売価格は1万9800円。「Makuake」での価格は18％オフの1万6236円。