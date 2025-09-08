3ステップで使える 校正・要約・翻訳 メール作成までこなせるサンワサプライのAIボイスライター

簡単操作のAIボイスライターが登場

USBドングルをPCに接続 スマホとペアリングするだけ 作業に便利なAIボイスライター

ドングルを付けてスマホと連携するだけで使える

ドングルはPCに付けたままでも気にならない

スマホで音声入力

使い方は簡単

入力テキストのAI翻訳にも対応

音声入力対応ではさらに多くの言語をサポート

サンワサプライは9月4日、AIで文章を校正・要約・翻訳・メール作成・記事作成するAIボイスライター「600-AIUSB」を同社の直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。販売価格は9980円。新製品は、スマホアプリで音声入力したテキストをPCへ送り、AIで校正・要約やメール文が作成できるソフトウェア「AIボイスライター」。AIが文章を「校正・要約・翻訳・メール作成・記事作成」までサポートし、さらにAIチャットやAI多言語チャットも搭載している。使用準備として、まず、USBドングルをPC（USB Type-A）に接続し、スマホに「AI VoiceWriter」アプリをダウンロードする。次にPCに表示される二次元コードを読みとってペアリングする。初回以降はUSBドングルを接続するだけで、すぐに使用できるようになる。音声入力はスマホに発声することで認識。認識した音声はPCにテキストとして出力できる。出力前にスマホアプリで編集することも可能だ。また、テキストはそのままメールや表計算ソフトに張り付けることもできる。AIによる文章作成支援は、ChatGPTと独自のAIを使用。校正・要約・翻訳・メール作成・記事作成の補助を行う。このほか、リアルタイムで自分と相手のチャットがAI翻訳される多言語チャットを搭載。URLを共有した相手と言語を気にせずチャットができる（最大10名・3言語まで）。なお、AI機能対応言語は、日本語、中国語（香港）、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、スペイン語、スウェーデン語。