コンパクトでも高性能！ TP-LinkのWi-Fi 7システム「Deco BE22」

ティーピーリンクジャパンは8月27日に、BE3600デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム「Deco BE22」の国内向け販売を開始した。価格はオープンで、実勢価格はオンライン限定の1パックが1万3800円前後、Amazon.co.jp限定の2パックが2万5800円前後。「Deco BE22」は、最新のWi-Fi 7テクノロジーによって最大3.6Gbpsの高速デュアルバンド通信を実現するメッシュWi-Fi 7システム。4K-QAMやMLOによって複数の帯域を同時活用して遅延を抑えることで、大容量データもスムーズに転送可能となっており、8K動画視聴やクラウドゲームといった高負荷なオンライン体験も快適に楽しめる。ユニット間の通信では、有線LANと無線LANを同時に利用できるバックホール構成に対応するとともに、無線ではWi-Fi 7のMLO技術によって、スループットの向上・遅延の低減・安定性の強化を実現している。コンパクトな本体ながら、高性能なメッシュWi-Fi環境を構築可能で、すべての「Deco」シリーズと互換性があるので、新規導入だけでなく既存の「Deco」ネットワークへの追加にも対応する。無線LANにおける通信速度は、IEEE802.11beの5GHz帯なら2882Mbps、IEEE802.11beの2.4GHz帯なら688Mbps（どちらも規格値）。本体には、Gigabit対応の有線LANポート×2基（WAN側×1基、LAN側×1基。WAN／LAN自動認識に対応）を備える。