TP-Linkが新資格制度をスタート！ 「Omada Expert」で一歩先へ

TP-Linkの法人製品に関する深い知識と提案力を証明する認定資格制度が8月19日に開始

提案・販売活動に役立つプログラム

認定取得フロー

ティーピーリンクジャパンは8月19日に、販売店・代理店に向けた独自の認定資格制度「Omada Expert認定プログラム」を開始した。「Omada Expert認定プログラム」は、販売店・代理店から寄せられた「製品知識を体系的に学びたい」「提案時にメーカーの認定資格があると説得力が増す」といった声に応えて開始された認定資格制度で、日々進化するネットワーク製品の知識を体系的に学ぶことによって、提案・販売活動に役立ててもらうことを目的としている。同資格を取得することで、ティーピーリンクジャパンの法人製品に関する深い知識と提案力が公式に証明され、顧客からの信頼向上や競合との差別化につなげられる。あわせて、ネットワーク構築や運用における高度な知見を活用して、最適なソリューションを迅速に提供できるようになるとともに、認定パートナーとしてティーピーリンクジャパンからの案件紹介や販促支援を受けやすくなる。認定試験は、60分間のオンライン試験（OCNA）として提供されているため、全国どこからでも参加が可能で、「Omada」シリーズを中心とした法人向け製品の仕様・活用方法・導入事例といった、実務で役立つ知識を身につけられる。営業活動や提案時の説得力向上に留まらず、認定取得者や組織のモチベーションアップにもつながる。おもな認定対象は以下の通り。・法人向けネットワークソリューションの販売・構築に携わる営業担当者・技術者・TP-Link製品を主力商材として提案・導入している販売代理店・SIer・これから法人向けネットワーク市場でビジネスを拡大していきたい企業なお、個人の購入者やユーザー、オンラインサイト経由で法人製品を購入している人は対象に含まれない。取得にあたっては、指定の申請フォームから受験申し込みを行い、Expertトレーニング参加（任意）、OCNA試験受験（オンライン形式、制限時間60分）を経て、ティーピーリンクジャパンから結果の連絡および特典の付与が行われる。