15％オフクーポンあり！ ゲーマー必見のWi-Fi 7ルーター「Archer GE230」がAmazon限定で

Archer GE230

高速で安定したゲーム通信

ゲームプレイに特化した機能を多数搭載

TP-Link独自のセキュリティー機能

「HomeShield」に対応

本体背面には、2.5Gbps有線LANポート×2基

（WAN側、LAN側ともに1基ずつ）を搭載

ティーピーリンクジャパンは8月27日に、BE3600 デュアルバンドWi-Fi 7ゲーミングルーター「Archer GE230」の国内販売を、Amazon.co.jp限定で開始する。価格はオープンで、実勢価格は1万4800円前後の見込み。8月27日23時59分までは、クーポンコード「AUGGE22」を使用することで、「Archer GE230」を15％オフで購入できる（クーポンの利用は1アカウントあたり1回のみ）。「Archer GE230」は、IEEE802.11be（Wi-Fi 7）や4K-QAM・MLOなどに対応し、2882Mbps（5GHz・規格値）＋688Mbps（2.4GHz・規格値）の高速無線通信に対応するとともに、本体に2.5GbpsのWAN／LANポートを搭載したゲーミング無線LANルーター。ギガビットイーサネットの約2.5倍に相当する通信速度によって、無線・有線を問わず安定性と高速性の両立を実現している。あわせて、ゲームブースト機能やGPN（Gamer Private Network）といった、ゲームプレイに特化した機能を多数備えており、対象のアプリやデバイスの通信を優先処理することで、ジッターやラグを低減し、安定したプレイをサポートする。また、LEDライティングやレーシングカーをイメージした外観を採用し、設置するだけでもゲーミング環境を彩る。さらに、独自のセキュリティー機能「HomeShield」に対応しているので、ウイルスや悪質なウェブサイト、DDoS攻撃からネットワークを保護し、IoTデバイスや個人情報も保護してくれる。インターフェースは、2.5Gbps有線LANポート（WAN側）×1基、2.5Gbps有線LANポート（LAN側）×1基、1Gbps有線LANポート（LAN側）×3基、USB 3.0×1基。無線LAN暗号化は、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise（802.1x）、WPA2、WPAに対応している。