Apple Intelligenceとは？ iPhone 17にも搭載されているAI機能の使い方を解説

「Apple Intelligenceって、Siriとどう違うの？」「iPhoneやMacで実際にどんなことができるの？」Appleが2024年に発表した「Apple Intelligence」は、一部のiPhoneやMac、iPadに搭載されている新しい生成AI機能です。文章の要約や画像生成、デバイス内の情報活用まで、日常やビジネスの幅広いシーンで使えることから注目を集めています。本記事では、Apple Intelligenceの概要やSiriとの違い、メリットやChatGPTとの連携、そして実際の活用方法までをわかりやすく解説します。iPhone・Macユーザーで、AIをもっと活用したい人は、ぜひ参考にしてください。Apple Intelligence（アップル・インテリジェンス）は、2024年にAppleが発表した独自の生成AI機能です。単なる音声アシスタントではなく、iPhoneやMac、iPadにより深く組み込まれているため、文章の要約・生成、画像編集、タスク支援など幅広い作業をサポートします。また、従来の他社製AIアシスタントはクラウドに依存することが多い一方、Apple Intelligenceはデバイス内での処理を重視している点もポイントです。これにより、処理速度が速く、同時にプライバシー保護にも優れています。このように、Appleの強みであるハードウェアとソフトウェアの統合を活かし、ユーザーが自然にAIを活用できる環境を整えているのが大きな特徴といえるでしょう。Siriは2011年から提供されているAppleの音声アシスタントで、「Hey Siri」と呼びかけると音声で操作できるのが特徴です。主にリマインダーの設定や電話の発信、音楽の再生など、端末を声で操作するのに適しています。一方でApple Intelligenceは、テキスト生成や要約、画像編集、情報の整理といった生成AI的な役割を担うのが特徴です。Siriが「声で操作する入り口」なのに対し、Apple Intelligenceは「複雑な思考や創造を助ける頭脳そのもの」だと考えるとわかりやすいでしょう。なお、Apple Intelligenceの導入によってSiri自体も強化されています。従来は単純な命令に対応するだけだったSiriが、Apple Intelligenceを通じて文脈を理解し、より自然で高度な回答を返せるようになってきているのです。つまり、SiriとApple Intelligenceは対立するものではなく、役割分担をしながら連携する関係にあるといえます。Apple Intelligenceは、単なる「AIアシスタント」ではなく、Appleデバイスをより効率的かつ安全に使えるようにする非常に便利な機能です。ここからは、そんなApple Intelligenceのメリットとして、以下4つを紹介します。それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。Apple Intelligenceは、文章や画像を自動で生成できるだけでなく、要約・翻訳・分析など多様な場面で活躍するため、より生成AIに近い形で活用できます。たとえば、長文メールの要点を瞬時にまとめたり、レポートの下書きを自動生成したりするだけでなく、写真アプリ内で画像の背景を加工したり、新しいビジュアルを生成したりといったことも可能です。また、Apple IntelligenceはiPhoneやiPadなどのApple製品におけるUIに自然と統合されているのも見逃せません。これまではChatGPTやGeminiなど、生成AIを使う際はそれぞれのデバイスでアプリを開き、個々で別々の操作をする必要がありましたが、Apple Intelligenceは特別な操作を覚えることなく直感的に使えるように設計されています。これにより、クリエイティブな作業を専門的な知識がなくても気軽に行うことが可能です。Apple Intelligenceの大きな魅力として、Apple純正アプリとシームレスに連携できる点も挙げられます。たとえば「メール」では、文面の自動要約や返信文の下書きができるほか、「メモ」では長文の整理や箇条書き化がワンタップで行えます。また、「カレンダー」や「リマインダー」と組み合わせれば、日常のスケジュール管理をAIに先回りして提案してもらうことも可能です。このように、他社の生成AIサービスは単体アプリとして提供されることが多いのに対し、Apple Intelligenceはシステムレベルで組み込まれているため、アプリ間の切り替えを意識せず自然に利用できるのが大きなメリットです。Apple Intelligenceでは、高いセキュリティ性能によってプライバシー保護を実現しているのも大きな特徴のひとつです。多くのAIサービスはクラウド上でデータを処理しますが、Appleはオンデバイス処理を優先し、可能な限り端末内で計算・処理を完結させています。そのため、入力した文章や画像が外部サーバーに保存されるリスクを最小限に抑えられるのです。さらに、クラウド処理が必要な場合も「Private Cloud Compute」という仕組みを採用しているため、クラウドに送信したデータが保存されない設計になっています。これは、他社AIサービスと比較した際の大きな安心材料といえるでしょう。セキュリティを最優先するAppleの姿勢がそのまま反映されているため、「便利さは欲しいけれど個人情報の流出は心配」というユーザーにとって大きなメリットになります。Apple Intelligenceは、ChatGPTと連携できる点も大きな特徴です。ユーザーがより高度な生成AIの回答を求める場面では、Siriやアプリを通じてChatGPTを利用することができます。具体的には、Apple IntelligenceとChatGPTの連携によって以下のようなことが可能です。SiriがChatGPTを呼び出すことで、写真や書類に関する所見など、より詳しく深い答えを提示できます。作文ツール内でChatGPTを使って説明文から自然な文章を生成したり、テキストや画像の提案を受けたりできます。ChatGPTを利用することで、画像生成に使えるビジュアルスタイルの幅が広がり、より多様なイメージを創り出せます。カメラを使った「ビジュアルインテリジェンス」機能にChatGPTを組み合わせることで、周囲の物体や場所について迅速に詳細を知ることができます。ChatGPTをショートカットアプリと連動させれば、複雑なリクエストも自動処理できるようになります。なお、ChatGPTの利用には必ずしも有料アカウントは必要ありませんが、有料プランを使うとより高度なChatGPTの機能をiPhoneなどで頻繁に利用できます。Apple Intelligenceを利用するには、まず対応機種とソフトウェアの条件を満たしている必要があります。対象となるのはiPhone 15 Pro以降、最新のiPhone 17シリーズ、そしてM1チップ以降を搭載したMac・iPad、Apple Vision Proです。さらに、iOS 18以降、iPadOS 18以降、macOS Sequoia以降のOSが必要となります。古いOSのままでは機能が利用できませんので、必ずアップデートを確認してください。Apple Intelligenceは独立したアプリではなく、ソフトウェアアップデートと一緒に提供されます。対象デバイスを最新OSに更新すれば、自動的に利用可能な状態になります。現在は日本語にも対応していますが、機能は地域や言語によって異なる場合があるので注意しましょう。OSを最新にしたら、以下の手順でApple Intelligenceを有効化します。1．デバイスをWi-Fiと電源に接続したまま最新OSにアップデートする2．アップデート後、自動的にオンデバイスAIモデルのダウンロードが開始される3．「設定」から「Apple IntelligenceとSiri」 を開き、Apple Intelligenceをオンにするこれで、要約や文書生成、画像加工などの機能が利用可能になります。あとは、メモやメールなど、各種アプリ内でApple Intelligenceからの提案を待ちましょう。Apple Intelligenceは、日常のちょっとした作業からビジネス用途まで幅広く活用できます。ここでは代表的な活用シーンを3つ紹介します。長いメールを要約して要点だけ表示したり、プレゼン資料の下書きを自動生成したりできます。文章のトーンを調整することも可能で、効率的に文書を仕上げられます。写真アプリで背景を削除したり、新しい画像を生成したりといった加工が可能です。SNS投稿用の素材作成やプレゼン資料のビジュアル補強にも役立ちます。会議の録音を文字起こしして要約したり、端末内のメールやメモから必要な情報を検索して整理したりできます。探す手間を減らし、素早く必要なデータにアクセスできます。これらの機能はすべてAppleのエコシステムに統合されているため、追加アプリを入れずにスムーズに利用できるのも魅力です。Apple Intelligenceは、iPhoneやMacに深く統合されたApple独自の生成AIで、従来のSiriを補完・強化しながら日常の作業を効率化することが可能です。文書作成や要約、画像加工、情報収集など、具体的な活用方法は多岐にわたり、日常生活からビジネスシーンまで幅広く役立ちます。まだ発展途上の部分もありますが、Appleのエコシステムと融合して進化していくことで、今後は「当たり前のAI機能」として定着していく可能性が高いでしょう。これからAppleデバイスを使うのであれば、日ごろの作業や操作から、ぜひApple Intelligenceを取り入れてみてはいかがでしょうか。