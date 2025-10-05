マイナンバーカードと運転免許証が一体化！ やり方やメリットデメリットを徹底解説

マイナンバーカードとは

「マイナンバーカードと運転免許証が一体化できるって本当？」「紙の免許証を持ち歩かなくても済むの？」このようにマイナンバーカードと運転免許証の一体化について悩んでいませんか？2025年3月から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できる仕組みが始まりました。これにより、マイナンバーカードと運転免許証が一体化され、免許の管理方法や手続きに大きな変化が生まれています。この記事では、一体化の仕組みやメリット、実際の手続き方法までをわかりやすく解説します。更新手続きや注意すべき点もまとめていますので、「これからマイナンバーカードと運転免許証を一体化したい」と考えている方はぜひ参考にしてください。マイナンバーカードは、住民票を持つすべての人に交付される顔写真付きのICカードです。表面には氏名・住所・生年月日・性別が印字され、裏面のICチップには電子証明書が搭載されています。2016年から全国で交付が始まり、行政手続きの効率化や本人確認の円滑化を目的として導入されました。マイナンバーカードを使うと、これまで役所でしか取得できなかった住民票や印鑑証明をコンビニで発行できたり、確定申告（e-Tax）を自宅から済ませたりできるのが大きな特徴です。また、近年は健康保険証や運転免許証との一体化も進んでおり、日常生活に欠かせない存在へと変わりつつあります。これらを踏まえると、マイナンバーカードは単なる身分証明書ではなく、今後のデジタル社会における「鍵」となるカードといえるでしょう。2025年3月から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化できる仕組みが始まりました。運転免許証とマイナンバーカードを一体化した場合、これまでの運転免許証がなくてもマイナンバーカード1枚で身分証明書と運転免許証を兼ねることができます。また、マイナンバーカードと運転免許証の一体化制度が導入されたことによって免許証の保有形態は、以下の3種類となりました。これらはいずれも有効な免許証として扱われ、利用者のライフスタイルに合わせて選べる仕組みとなっています。ただし、運転免許証とマイナンバーカードを一体化しても、券面に運転免許に関する情報が記載されるわけではありません。そのため、見た目だけで一体化されているかどうかを判断できない点には注意しましょう。マイナンバーカードと運転免許証を一体化することで、日常生活の手間が大きく減ります。具体的なメリットは次のとおりです。従来は運転免許センターや警察署に出向く必要がありましたが、マイナンバーカードと一体化したうえで必要な手続きを踏めば、自宅からオンラインで更新時講習を受講できるようになります（優良運転者・一般運転者のみ）。引っ越しの際に役所と免許センターの両方で手続きをする必要がなく、マイナンバーカードの住所更新に連動して免許情報も変更されます。マイナンバーカード1枚で身分証明書と免許証を兼ねることができるので、紙の免許証を持ち歩かなくても済みます。これらの利点により、行政手続きの効率化と利用者の利便性が大きく向上すると期待されています。マイナンバーカードと運転免許証を一体化することで利便性は高まりますが、いくつかのデメリットも存在します。まず最大の懸念は紛失リスクです。マイナンバーカードを失くすと、身分証明と免許証の両方を同時に失うことになり、再発行まで日常生活に支障をきたす可能性があります。また、システムの導入初期は窓口やオンライン申請での混雑、手続きに時間がかかるといった運用上の課題も予想されます。マイナンバーカードの見た目だけでは免許証と一体化されているか判断できないので、窓口によっては運転免許証として扱ってもらえない場合もあるでしょう。このように、利便性と同時にリスクもあるため、一体化を検討する際はデメリットも理解したうえで選択することが大切です。マイナンバーカードと運転免許証を一体化する方法は、主に以下4つです。ここからは、それぞれのケースごとに具体的な手続きの方法を見ていきましょう。なお、一体化の手続きについては、各都道府県や自治体によって運用が異なる可能性があります。初めて運転免許を取得する人は、試験場での免許交付時にマイナンバーカードとの一体化を選択可能です。具体的には、学科試験や技能試験に合格したあと、免許証交付の際にマイナンバーカードを提示し、希望すればそのままカードに免許情報を登録してもらえます。この場合、従来の紙の免許証は発行されず、最初から「マイナ免許証」として利用可能です。顔写真や免許の種類、有効期限などの情報はカードのICチップに保存されるため、1枚で身分証明と免許証の両方の役割を果たせます。新規取得時に一体化を選んでおけば、その後の住所変更や更新もマイナンバーカードと連動して手続きできるため、可能であれば最初からマイナ免許証を選択するとよいでしょう。すでに運転免許証を持っている方は、後からマイナンバーカードと一体化することができます。手続きは警察庁や各都道府県警察の専用サイトから事前に予約をしたうえで、指定の免許センターや警察署に出向いて行いましょう。なお、当日の持ち物は以下のとおりです。窓口では本人確認が行われた後、マイナンバーカードのICチップに免許証情報が書き込まれ、その日から「マイナ免許証」として利用可能です。紙の免許証も引き続き有効ですが、持ち歩く必要がなくなるため、カード1枚で身分証明と免許証を兼ねることができます。運転免許の更新手続きを行うタイミングで、マイナンバーカードと一体化することも可能です。通常の更新手続きに加えて、マイナンバーカードを提示し希望を伝えるだけで、更新後の免許情報がカードに登録されます。なお、必要な持ち物は以下のとおりです。更新講習や視力検査といった従来の流れはそのまま行われますが、免許証の受け取りが「マイナ免許証」として完了する点が異なります。更新と一体化を同時に済ませられるため、改めて窓口に行く必要がなく効率的です。マイナンバーカードと運転免許証を一体化した場合でも、マイナンバーカード自体の更新は必要です。通常、カードの有効期限は発行から10回目の誕生日までとされており、有効期限が近づくと「更新通知書」が届きます。なお、2025年9月以降はマイナンバーカードと運転免許証を一体化している場合、マイナンバーカードの更新手続きを行うと免許情報もあわせて引き継がれる仕組みになっています。マイナンバーカードの更新時も免許証の情報はそのまま引き継がれるため、改めて免許に関する追加手続きは不要です。ただし、更新時に免許情報を引き継ぐには、必ずオンラインでの申請が必要になります。紙の申請書や証明写真機からの申請の場合、免許情報の自動引き継ぎはされないので注意しましょう。マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、行政手続きや日常生活を効率化する大きな可能性を秘めています。特に「オンラインで更新時講習を受けられる」「住所変更が一度で済む」といったメリットは、確実に便利さを実感できるポイントです。ただし、警察庁の調査によると2025年7月時点でマイナ免許証を保有している人は全国で約40万人程度と、利用者はまだ限られています。制度自体が始まったばかりであり、窓口の運用体制やシステムの安定性もこれから整っていく段階といえるでしょう。そのため、すぐに一体化を進めるべきかどうかは個人の事情に応じて判断することが大切です。利便性を重視して早めに切り替えるのも良いですし、制度が広く浸透してから様子を見て判断するのも選択肢のひとつです。とはいえ、将来的には一体化が主流になる可能性が高いため、今のうちに情報を把握しておきましょう。マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、2025年3月から始まった新しい仕組みで、生活の利便性を大きく向上させることが期待されています。一体化のメリットとしては、身分証明書と運転免許証を1枚で兼ねられることのほか、オンラインでの講習受講、住所変更の簡略化などがあります。また、マイナンバーカードの更新時には免許情報もあわせて更新されるため、管理が一元化されるのも大きな魅力です。ただし、違反がある場合などは、従来通り窓口での対応が必要になる点に注意が必要です。これからは運転免許証に限らず、「マイナンバーカード＝生活のデジタルキー」としての役割がますます広がります。制度の仕組みを理解し、自分に合ったタイミングで一体化を進めることで、より快適に日常生活を送れるでしょう。