マイナンバーカードの申請から受け取り・利用法までを総まとめ 注意点やパスワードの再設定までを徹底網羅
コラム
2025/10/05 16:00
「マイナンバーカードを作りたいけれど、申請の方法がわからない」
「受け取りや暗証番号の設定でつまずきそう……」
マイナンバーカードの申請をしたくても、このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。特にスマートフォンやオンライン手続きに慣れていない人の場合、ハードルが高く思えるかもしれません。
マイナンバーカードは、行政手続きの簡略化や本人確認の迅速化に役立つ便利な仕組みです。しかし、申請から受け取り、利用開始までにはいくつかのステップがあり、注意点も少なくありません。
そこでこの記事では、マイナンバーカードの概要から申請・受け取りの流れ、パスワードを忘れた際の対応までをまとめました。利用方法や今後の展望にも触れているので、「まずは全体像を知りたい」という方にぴったりの内容です。
読み終えるころには、マイナンバーカードを安心して活用できる道筋がイメージできるでしょう。
マイナンバーカードとは、日本に住民登録しているすべての人に交付される、顔写真付きのICカードです。
表面には氏名・住所・生年月日・性別が記載され、裏面のICチップには電子証明書などが格納されています。2016年から本格的に交付が始まり、行政手続きの効率化や本人確認の円滑化を目的として導入されました。カードを持っていれば、市区町村の窓口で手続きする際の身分証明として利用できるほか、コンビニで住民票や印鑑証明を取得することも可能です。
また、確定申告のオンライン申請（e-Tax）や、健康保険証としての利用にも対応しており、生活のさまざまな場面で役立つよう設計されています
従来の紙の通知カードや住民基本台帳カードに比べ、セキュリティ性が高く利便性も大幅に向上している点が特徴です。
マイナンバーカードを持つ最大のメリットは、日常の手続きがぐっと簡単になる点です。
たとえば、これまで役所に行かないとできなかった住民票や印鑑証明の発行が、コンビニのマルチコピー機で取得できるようになります。
また、税金や年金の手続きにも利用でき、確定申告を自宅からオンラインで行う際には本人確認のツールとして機能します。これにより、書類のやり取りや窓口での待ち時間を削減できるのが大きな利点です。
さらに、セキュリティ面においても従来の紙の通知カードより安全性が高いのもポイントです。ICチップに電子証明書が搭載されているため、なりすましを防ぎやすく、本人確認の確実性が高まります。
このように「便利」「安心」「時短」という3つの要素を同時に得られるのが、マイナンバーカードの大きな魅力といえるでしょう。
マイナンバーカードの申請方法には、主に以下3つがあります。
オンライン申請
郵便による申請
まちなかの証明写真機で申請
ここからは、それぞれの申請方法について詳しく見ていきましょう。
マイナンバーカードの申請で最も便利なのが、スマートフォンやパソコンを使ったオンライン申請です。24時間いつでも自宅から手続きできるため、役所の窓口に行く時間がない人に向いています。
申請の流れは次のとおりです。
1．QRコードを読み取る
交付申請書に記載されているQRコードをスマートフォンで読み取ると、専用の申請サイトへアクセスできます。パソコンの場合は、オンライン申請サイトへ直接アクセスすることで、申請が可能です。
2．顔写真をアップロードする
専用サイトの指示に従い、撮影した証明用の顔写真をアップロードします。背景が無地で、正面から撮影したものを選ぶのがポイントです。
3．必要事項を入力する
次に、氏名や生年月日、メールアドレスなどを入力します。確認メールが届いたら、指定のリンクから申請内容を確定します。
オンライン申請を利用すると、入力内容に不備がある場合にその場でエラーが表示されるため、書類の書き間違えや写真サイズの不備を防ぎやすいのがメリットです。
マイナンバーカードは郵送でも申請できます。スマートフォンやパソコンの操作に不安がある方にとっては、もっともわかりやすい方法です。
手続きの流れは以下のとおりです。
1．交付申請書を用意する
通知カードに同封されていた交付申請書を使用します。手元にない場合は、市区町村の窓口や公式サイトから再発行の手続きも可能です。
2．顔写真を準備する
証明用の顔写真を縦4.5cm×横3.5cmのサイズで用意し、申請書に貼り付けます。背景は無地、6カ月以内に撮影したものを使う必要があります。
3．封筒に入れて投函する
専用の返信用封筒に申請書を入れ、ポストに投函します。切手は不要で、全国どこからでも送付できます。
郵送申請はオンライン申請に比べて交付までやや時間がかかる傾向がありますが、書面で確認しながら進められるので安心感があります。
なお、交付申請書は事前に住所宛てに届きますが、無くしてしまった場合はマイナンバーカード総合サイトからダウンロード可能です。
最近では、街中に設置されている一部の証明写真機から、直接マイナンバーカードの申請ができるようになっています。
スマートフォンやパソコンの操作に不安がある方でも、画面の案内に沿って進めるだけなので比較的簡単です。
申請の流れは以下のとおりです。
1．対応している写真機を探す
「マイナンバーカード申請対応」と表示された証明写真機を利用します。ボックスの外側にステッカーが貼られている場合が多いです。
2．交付申請書のQRコードを読み取る
写真機の読み取り口に交付申請書をかざすと、申請画面が立ち上がります。
3．顔写真を撮影する
その場で撮影した顔写真が自動的に申請データに登録されます。撮り直しも可能です。
4．必要事項を入力して送信
画面に従って氏名や生年月日などを入力し、最後に送信すれば完了です。
この方法は、写真の規格を気にする必要がなくデータを自動で送信してくれるため、不備が出にくいのがメリットです。郵送よりも手間が少なく、オンラインよりも操作が簡単なので、「郵送は面倒だけどスマホやパソコンは使い方がわからない」という方は利用してみるとよいでしょう。
マイナンバーカードの申請からしばらくすると、市区町村から「交付通知書（ハガキ）」が届きます。これを受け取ったら、マイナンバーカードを窓口で受け取る準備を進めましょう。
受け取りの流れは以下のとおりです。
1．交付通知書を確認する
受け取り場所や必要な持ち物が記載されています。
2．必要書類を持参する
本人が受け取る場合は以下が必要です。
・交付通知書（ハガキ）
・本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）
・通知カードや個人番号通知書、またはマイナンバーがわかる書類（あれば）
3．市区町村窓口で手続き
窓口で本人確認を受け、暗証番号（パスワード）を登録すると、カードが交付されます。
なお、代理人が受け取る場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類と委任状、本人の出頭が困難であることを証する書類が必要です。
また、受け取りの際には英数字で6文字以上16文字以内と、4桁の数字の暗証番号を設定するため、事前に候補を考えておきましょう。
マイナンバーカード自体には有効期限があり、通常は発行から10回目の誕生日までと定められています（未成年や在留外国人は期限が異なる場合あり）。
期限が近づくと、市区町村から「有効期限通知書」が郵送されますが、更新方法は通知書に申請書IDが記載されているかどうかで異なる点に注意しましょう。
申請書IDがある場合
通知書に印字されたQRコードを使って、スマートフォンやパソコンからオンラインで申請できます。顔写真をアップロードすれば完了するので、スピーディーに手続きできるのが特徴です。
申請書IDがない場合
市区町村窓口で再交付申請書を受け取り、必要事項を記入して郵送または窓口で手続きを行います。顔写真を持参する必要があるため、事前に準備しておくと安心です。
いずれの場合も、更新カードの受け取りは通常の新規交付と同じく市区町村窓口で行い、暗証番号を再設定する流れになります。更新を忘れるとカードが利用できなくなるため、通知が届いたら早めに手続きを進めることが大切です。
なお、マイナンバーカードには「電子証明書の有効期間」がある点にも注意しましょう。電子証明書を手続きで使うためには、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに市区町村の窓口で更新手続きを行う必要があります。
マイナンバーカードのパスワードや暗証番号を忘れてしまった場合も、再設定の手続きが可能です。
ただし、手続きは市区町村の窓口で本人確認を行う必要があり、インターネット上だけでは完了しません。
ここからは、マイナンバーカードに設定されている暗証番号の種類と、忘れたときの対応方法について順番に解説します。
マイナンバーカードには、主に2種類の暗証番号があります。それぞれ役割が異なるため、混同しないようにしておくことが大切です。
1．利用者証明用電子証明書（4桁の数字）
住民票や印鑑証明をコンビニで発行するとき、あるいはマイナポータルにログインするときなど、日常的な本人確認に使います。暗証番号は数字4桁で設定します。
2．署名用電子証明書（英数字6～16桁）
確定申告（e-Tax）のオンライン申請など、正式な電子署名を伴う手続きに使用します。英大文字・小文字・数字を組み合わせた6～16桁のパスワードで、複雑なため忘れやすい傾向があります。
用途をしっかり押さえておくことで、利用時に「どのパスワードだっけ？」と迷うことを防げるでしょう。
マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまっても、再設定すれば再び利用できます。ただし、再設定は自宅からは行えず、市区町村の窓口での手続きが必要です。
以下では、2種類のパスワードのうちどちらか一方を忘れた場合と、両方を忘れてしまった場合の対処法について見ていきましょう。
【どちらか一方を忘れた場合】
・市区町村窓口で再設定を行う
市区町村窓口で本人確認書類を提出したうえで、新しい暗証番号の設定を行います。
・コンビニなどで再設定を行う
スマートフォンアプリとコンビニなどに設置されているキオスク端末を用いて再設定を行います。
【両方を忘れた場合】
・市区町村窓口で再設定を行う
本人確認書類を提示し、職員の立ち会いのもとで新しい暗証番号を設定します。
いずれの場合も、代理人による手続きはできません。必ず本人が窓口に出向く必要がある点に注意しましょう。
暗証番号は使う場面が限られるため、紙に書いて保管するよりも、自分だけがわかる方法で控えておくのがおすすめです。
マイナンバーカードは、単なる身分証明書にとどまらず、日常生活や行政手続きのさまざまな場面で活用できます。以下では、マイナンバーカードを使ってできることを具体的に見ていきましょう。
マイナンバーカードは、公的な顔写真付き身分証明書として利用可能です。
具体的には、役所の窓口での手続きや金融機関での口座開設、不動産契約など、本人確認が必要な場面で提示すれば身分証として通用します。
運転免許証を持たない人にとっても便利で、日常生活の幅広い場面で役立つでしょう。
マイナンバーカードは、インターネット上での本人確認にも使えます。
たとえば「マイナポータル」にログインしたり、確定申告（e-Tax）を自宅から行う際に利用可能です。
暗証番号を入力することで、自分が本人であることを安全に証明でき、役所に行かずにさまざまな手続きを完了することができます。
事前に設定すれば、マイナンバーカードは健康保険証としても利用できます。
病院や薬局の受付でカードを提示すれば、従来の保険証の代わりに本人確認や資格確認が可能です。
過去の診療情報や薬の履歴を確認できる仕組みも整いつつあり、より安心して医療サービスを受けられるのがメリットです。
マイナンバーカードは、2026年の3月24日以降、運転免許証としても利用できるよう整備が進められています。
これが実現すれば「身分証明書はカード1枚」で済み、持ち歩く手間が大幅に減るでしょう。
また、更新や有効期限管理も一元化されるため、日常生活の利便性がさらに高まることが期待されています。
マイナンバーカードは、今後さらに利便性が高まることが期待されています。
たとえば、直近ではiPhone内のAppleWalletにマイナンバーカードを登録することで、物理的なカードを持ち歩かなくても利用できる仕組みが整備されつつあります。現在は利用できる場所が限られますが、将来的には健康保険証や本人確認、オンライン申請などをスマホひとつで完結できるようになる見込みです。
また、2026年からは新しいマイナンバーカードへの刷新も予定されており、耐久性やセキュリティを強化した新デザインが導入される見込みです。さらに、行政サービスのオンライン化に伴い、公共料金の支払いや医療・介護の現場での利用など、生活に直結するサービスも広がると期待されています。
このように、マイナンバーカードは「身分証明」から「生活の基盤」へと役割を広げており、今後ますます身近な存在になっていくでしょう。
申請方法にはオンライン・郵送・証明写真機からの申請があるので、自分に合った方法を選びましょう。
受け取りの際は本人確認書類を忘れずに準備し、暗証番号の設定を済ませることで利用を開始できます。
また、カードには有効期限があるため更新手続きが必要で、パスワードを忘れた場合は窓口やコンビニ端末で再設定を行わなければならない点に注意しましょう。
今後は、本人確認や健康保険証としての利用、将来的な運転免許証との一体化など、活用範囲はさらに広がる見込みです。
まずは基本的な申請～更新の流れを押さえておくことで、安心してマイナンバーカードを使いこなせるようになりましょう。
