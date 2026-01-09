マクドナルドの公式アプリを使い方から登録方法まで総まとめ！ できることや便利機能を一挙紹介

マクドナルド公式アプリとは

マクドナルドをもっと便利に、お得に楽しみたいときにおすすめなのが「マクドナルド公式アプリ」です。モバイルオーダーでスムーズに注文したり、限定クーポンを使ってお得に購入したり、ポイントが貯まる「Myマクドナルドリワード」を活用できたりと、公式アプリには毎日の利用に役立つ機能が満載です。この記事では、マクドナルド公式アプリでできること・主な機能・登録方法・お得な使い方までをまとめて解説します。これからアプリを使い始めたい人も、すでに使っているけど機能を使いこなせていない人も、ぜひ参考にしてください。マクドナルド公式アプリとは、店舗注文やデリバリー、クーポン利用をスマートに行える公式アプリです。2011年に正式リリースされて以降、モバイルオーダーの導入やキャッシュレス決済対応、ポイント制度「Myマクドナルドリワード」の追加など、ユーザーの利便性を大きく高める機能が次々とアップデートされています。アプリを使う最大のメリットは、並ばずに注文できる・受け取れる、いつでもお得なクーポンを使える、購入履歴やポイントを一元管理できるといった機能で「便利×お得」を同時に叶えられる点です。さらに、アプリひとつでデリバリー・クーポン・ポイント・支払い設定が完結するため、日常的にマクドナルドを利用する人にとっては欠かせない存在といえるでしょう。マクドナルド公式アプリには、注文の手間を省いたり、お得に購入できたりする便利な機能がそろっています。ここでは、代表的な4つの機能を紹介します。モバイルオーダーは、アプリから事前に商品を選んで注文できる機能です。店内レジに並ぶ必要がなく、受け取り方法も「店内カウンター」や「席までお届け」などから選べるため、混雑時もスムーズに商品を受け取れます。また、アプリ上でメニューを落ち着いて選べるため、店頭で焦らずに注文内容を決められるのもメリットです。マックデリバリーは、マクドナルドの商品を自宅や職場まで届けてくれるデリバリーサービスです。外出が難しいときや、家族でゆっくり食事をしたいとき、天候が悪くて買いに行けないときなどにとても便利です。アプリから好きなメニューを選ぶだけで注文でき、支払いもオンラインで完結するため、玄関での受け渡しもスムーズに行えます。マクドナルド公式アプリの「クーポン」機能では、バーガー・サイドメニュー・ドリンク・セットなどをお得に購入できるクーポンが常時複数掲載されています。割引額も大きく、100円以上安くなるケースや、期間限定商品が特別価格で買えることも多いため、日常的にマックを利用する人にとって大きなメリットです。Myマクドナルドリワードは、2025年9月に試験的に導入され、10月にスタートしたマクドナルド公式のポイントプログラムです。アプリからモバイルオーダーやマックデリバリーを利用すると、購入金額に応じてポイントが付与され、集めたポイントは人気メニューやサイド商品と交換できます。アプリを使うほどメリットが増えるため、マクドナルドをよく利用するなら必ず活用したいサービスといえるでしょう。ここからは、マクドナルドアプリへの登録方法を解説します。マクドナルド公式アプリを便利に使うための第一歩が「会員登録」です。以下の手順で登録を行いましょう。会員登録を済ませておくと、次回以降は自動ログインされるため、アプリ起動後すぐにモバイルオーダーやクーポンを利用可能です。モバイルオーダーやマックデリバリーをスムーズに利用するためには、クレジットカードの登録が欠かせません。以下の手順で事前に登録を済ませておきましょう。なお、登録できるクレジットカードブランドはVISA・Master Card・JCB・Diners Club・AMERICAN EXPRESSです。マクドナルド公式アプリでは、マックデリバリーの利用や、近くの店舗検索・クーポンの利用店舗選択などの際に郵便番号が登録されていると便利です。以下の手順に沿って事前に登録しておきましょう。マクドナルド公式アプリには、普段の注文をお得に利用できる機能が数多く用意されています。ここでは、代表的な「クーポン」と「Myマクドナルドリワード」の活用方法を中心に、お得にマクドナルドを楽しむコツを紹介します。マクドナルド公式アプリ内のクーポンには「全国の店舗で使えるもの」と「店舗限定のもの」があり、セット割引・単品値引き・朝マック限定など、内容もラインナップが揃っています。また、店頭で配布される紙のクーポンや、来店アンケートに回答すると取得できる「KODOクーポン」も併用可能です。クーポンは、モバイルオーダーでも店頭注文でも利用でき、注文の際に使いたいクーポンを選び「使う」をタップするだけなので、操作も非常に簡単です。日常的にアプリを開いて最新のクーポンをチェックしておくと、無駄なくお得に楽しめるでしょう。「Myマクドナルドリワード」は、購入金額に応じてポイントが貯まり、商品と交換できる公式ポイント制度です。税込10円ごとに1ポイントが貯まり、ポイントを使ってハンバーガーなどの商品や公式スマホ壁紙などと交換することができます。また、キャンペーン期間中はポイント倍率がアップしたり、特定のメニュー注文でボーナスポイントが付与されることもあります。クーポンと併用すれば節約効果がより高まるため、アプリ利用者は必ず登録しておきたい機能です。マクドナルド公式アプリは、注文・支払い・ポイント獲得・クーポン利用までを1つにまとめて行える、とても便利な無料アプリです。アプリがあれば、モバイルオーダーで並ばず注文でき、マックデリバリーでは自宅まで届けてもらえるなど、日常の利用がよりスムーズになります。さらに、豊富なクーポンやポイント制度「Myマクドナルドリワード」を活用すれば、お得に楽しめる場面も増えるでしょう。登録や設定もかんたんなため、マクドナルドをよく利用する方は、アプリを入れておくだけでメリットが大きく広がるはずです。