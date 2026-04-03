「ビックカメラ」ブランドで沖縄初出店！　「ビックカメラ Select 那覇国際通り店」4月23日オープン

「ビックカメラ Select 那覇国際通り店」

外観イメージ

沖縄県那覇市の国際通りにオープン

「ゴーディー」をデザインしたオリジナルポイントカード

ビックカメラは、国内外の観光客をターゲットとした新店舗「ビックカメラ Select 那覇国際通り店」を4月23日にオープンする。「ビックカメラ」ブランドでは沖縄初出店、「Select」ブランドとしては「ビックカメラ Select 札幌狸小路店」に続く2店舗目となる。観光地において厳選した商品を提案する「Select」ブランドの新店舗は、那覇市の中心地であり多くの観光客が訪れる国際通りの「ショッピングストリート」に位置し、観光の合間や土産選びにも立ち寄りやすい。国内外から訪れる旅行客のニーズを捉え、旅の思い出や日本ならではの商品を気軽に購入できる店舗を目指す。店内の雰囲気づくりにも沖縄らしさを取り入れ、販売員の制服は沖縄の伝統衣装である「かりゆしウェア」を採用。また、店内BGMに使用する「ビックカメラのテーマソング」は沖縄らしいアレンジを施して流す。オープンを記念し、地元のプロバスケットボールチーム「琉球ゴールデンキングス」とスポンサー契約を結んだ。4月19日の公式戦会場において、ビックカメラ特設ブースを設営し、琉球ゴールデンキングスのチームマスコット「ゴーディー」をデザインしたオリジナルポイントカードを特別発行する（予定数がなくなり次第終了）。さらに、店舗開店日に来店して税込3000円以上購入した人に、「ゴーディー」をデザインしたオリジナル手ぬぐいをプレゼントする。取扱商品は家電製品、カメラ、ビューティー家電、オーディオ、土産・菓子類、モバイルバッテリー、旅行用品、雑貨類（IPグッズ）、酒類（予定）。営業時間は11時から23時まで。所在地は沖縄県那覇市久茂地3丁目29番2号 JMFビル沖縄国際通り01。