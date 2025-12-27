メルカリ売上金を即時・無料で出金可能に！ メルペイから新サービス

「メルカリ」の売上金を即時に手数料無料で出金できるサービスが開始

「メルカリバンク」の登録で利用

「メルカリ」アプリの「残高」ページから「メルペイ」への連携イメージ

メルペイは12月18日に、みんなの銀行と連携して、「メルカリ」の売上金（メルペイ残高）を即時に、手数料無料で出金できる新サービスの提供を開始した。今回、提供が開始された新サービスは、メルペイとみんなの銀行とのBaaS事業における業務連携で提供する、「メルカリバンク」への登録で利用が可能になる。従来、「メルカリ」の売上金を銀行口座に振込む際は手数料が発生するとともに、振込申請から入金まで最短でも1営業日がかかっていた。新サービスの利用によって、即時にかつ手数料無料で売上金をみんなの銀行の銀行口座へ振り込める。なお「メルカリバンク」ユーザーは、みんなの銀行が提供する専用の優遇プログラム「メルカリバンクプログラム」の対象となるため、国のセブン銀行ATMでの出金が毎月1回（条件達成で毎月最大3回まで）、手数料無料となる。あわせて、「メルカリバンク」で連携されたみんなの銀行の口座残高は、メルカリアプリ内の「おさいふ」タブに表示され、いつでもかんたんに確認できる。また、「メルペイ」へのチャージや「メルカード」の清算にも利用できるので、これまで以上にスムーズな売上金の活用が可能になる。