最新家電がお得に手に入るチャンス！ LG公式オンラインショップでBLACK FRIDAY開催中

LG公式オンラインショップにて、

ブラックフライデーセールが12月8日まで開催中

最大60回分割手数料無料も

LGエレクトロニクス・ジャパンは11月17日～12月8日23時59分の期間、最新製品をおトクに購入可能な「LG公式オンラインショップ BLACK FRIDAY」を、公式オンラインショップにて開催している。「LG公式オンラインショップ BLACK FRIDAY」では、テレビ、ディスプレー、モバイルノートPC、プロジェクター、空気清浄機、「LG Styler」といった多彩な製品がセール対象となっており、2025年に発売されたばかりの製品も期間限定の特別価格で購入できる。なお、同セールにて購入した製品は、製品登録を行うことで保証期間が5年間に延長される。また、公式オンラインショップへの新規会員登録で、全品5％オフになるウェルカムクーポンがもらえるほか、テレビ製品の送料および基本設置が無料になる。あわせて、12月25日18時までの期間には、公式オンラインショップでの製品購入時にジャックスローンを利用することで、最大60回まで分割支払い手数料が無料となる「LG×JACCS ベストチョイスキャンペーン」も開催されている。同キャンペーンの適用を受けるには、12月28日20時までに本人確認が完了する必要がある。また、同キャンペーンへの参加で、デジタルギフト「Giflet（ギフレット）」1000円分がもれなくもらえる。