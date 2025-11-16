KOORUI高性能ディスプレーが最大30％オフ以上！ Amazonブラックフライデーで特別価格

「KOORUI」ブランドのディスプレーが

Amazon.co.jpのブラックフライデーセールで特価に

ゲーミングやビジネス用途のモデルなど

HKC JAPANのディスプレーブランド「KOORUI（クールーイ）」は、Amazon.co.jpにて11月19日から開催されるブラックフライデーセールに参加して、同社のディスプレーを最大30％オフ以上の特別価格で販売する。Amazon.co.jpにおけるブラックフライデーセールでは、在宅勤務やオンライン授業、映像鑑賞、ゲーミングといった、さまざまなシーンに対応する最新モデルのディスプレーを、おトクな価格で購入できる。おもなセール対象製品としては、200Hzの高リフレッシュレート、1msの応答速度、Adaptive Sync対応で、FPSから格闘ゲームまでスムーズな映像表示でプレイヤーの集中力を最大限に引き出せるゲーミングディスプレー「G2721P」「G2411P」「G2511P」をはじめ、滑らかな動作と高画質映像を実現するとともに、目の疲れを軽減するブルーライト軽減モードとフリッカーフリー設計を搭載するビジネスディスプレー「E2412F」「E2212F」「E2721H」、曲面パネルが包み込むような没入感を演出し、高解像度かつ広色域で映画鑑賞や動画編集に適した4K／曲面モデルのディスプレー「S2741LM」「27E6QCA」「G2741L」などを用意している。