ポイント最大47倍！ 年末の人気商品が勢ぞろい「楽天ブラックフライデー」

楽天グループは、同社の運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」、オンライン書店「楽天ブックス」、オンライン・ポイントバックサイト「楽天リーベイツ（Rebates）」において、ブラックフライデーのキャンペーンを開催する。「楽天市場」で開催される「楽天市場のブラックフライデー ポイント最大47倍！」では、11月20日20時～27日1時59分の期間中における買い物店舗数に応じて、最大で通常の47倍となる「楽天ポイント」がもらえる。あわせて、最大7500円割引クーポンの獲得が可能で、ヘアアイロンやロボット掃除機、炊飯器といった有名ブランド家電が30以上の対象店舗でおトクに購入できる「家電まつり」、日用消耗品の大容量パックや人気の美容アイテムを日替わりでピックアップして、購入金額の最大50％分の楽天ポイントがもらえる「ブラックフライデー×DEAL 注目のアイテム」、最大1000円割引クーポンの獲得が可能で、コスメをブランド公式店でおトクに購入できる「BEAUTY SPECIAL」なども開催する。さらに、対象店舗での買い物が2時間限定で最大50％オフになるクーポンや、対象店舗の商品が最大9600円割引になるクーポンの数量限定での配布も行う。また、ブラックフライデーのキャンペーンとの同時開催で、韓国コスメや国内の人気コスメといった対象コスメ4000点以上を最大30％オフで買える「神トク コスメ最大30％オフ」を初開催する。「楽天ブックス」で開催される「楽天ブックス ブラックフライデー！エントリー＆5,000円以上購入でポイント2倍、楽天モバイルご契約者様はさらに＋1倍キャンペーン」では、11月20日20時～27日1時59分の期間中に1回の注文で5000円以上購入すると、通常の2倍の楽天ポイントがもらえる。また「楽天モバイル」契約者なら、もらえる楽天ポイントがさらにプラス1倍となる。なお、「楽天ブックス」での買い物も「楽天市場」の買いまわり対象に含まれる。「楽天リーベイツ（Rebates）」では11月21日10時～30日23時59分の期間、「楽天リーベイツのブラックフライデー」キャンペーンが開催される。同キャンペーンでは、「楽天リーベイツ（Rebates）」を経由した買い物金額に応じて、追加で最大プラス3％の楽天ポイントを還元する。また、キャンペーンページでは人気のファッション、スポーツ、コスメといった、国内外の提携ECサイトにおけるセール情報の紹介も行う。