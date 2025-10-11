楽天ポイントの公式アプリ「楽天PointClub」がリニューアル

「楽天PointClub」アプリがより使いやすくリニューアル

「ホーム」「もらう」「増やす」「使う」「実績」のタブを新設

「楽天PointClub」各タブのイメージ

楽天グループは10月9日に、「楽天ポイント」の獲得や利用状況などを確認できる「楽天ポイント」公式アプリ「楽天PointClub」を、リニューアルしたことを発表した。今回行われたリニューアルでは、「ポイントライフを楽しもう！」をテーマにデザインを一新し、「ホーム」「もらう」「増やす」「使う」「実績」のタブが新設されている。「ホーム」タブでは「利用可能ポイント」数や「期間限定ポイント」の有効期限、「獲得予定ポイント」数などを確認可能なほか、「楽天ポイント」に自動で利息が付く「貯めトクモード」機能も利用できる。「もらう」タブには、毎日更新されるキャンペーン情報や毎日チャレンジ可能な「ラッキーくじ」といった、「楽天ポイント」をザクザクもらえるおトクなコンテンツを集約した。「増やす」タブでは、「楽天ポイント」を楽しく増やす4つのサービスである、「ポイント運用」「ポイント楽天株」「ポイントビットコイン」「ポイント定期」をスワイプで切り替えられ、リアルタイムで運用中ポイントの動きを確認できる。「使う」タブでは、支払いに「楽天ポイント」を利用するとポイント利用分に対する還元率が10倍になるといった、「楽天ポイント」を通常時よりもおトクに使えるキャンペーンを紹介する。「実績」タブでは、「楽天ポイント」の獲得・利用実績をグラフや一覧で確かめられるほか、獲得予定日のカレンダー形式での確認が可能となっている。「楽天ポイント」の獲得・利用実績といった、従来のポイント管理機能に加えて、「楽天ポイント」を「もらう」「増やす」「使う」といった目的別のタブ構成を採用することによって、1つのアプリで必要な情報により楽しく快適にアクセスできるようになった。「楽天PointClub」のダウンロードiOS版＝https://apps.apple.com/app/apple-store/id641501350Android版＝https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rakuten.pointclub.android