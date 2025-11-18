約5万円のゲーミングモニターが2万円引き！ 最大43％オフの「GRAPHT BLACK FRIDAY」

GRAPHTのブラックフライデーセールが開催

19製品がセール価格に！ 最大の目玉は27インチWQHDゲーミングモニター

注目製品がセール価格に

GR2724ML-BK

GRAPHT Omni／ゲームパッド

THE STANDARD／有線ゲーミングイヤホン1.2m

MSYは11月19日0時～12月1日まで、同社の「GRAPHT」ブランドのブラックフライデーセール「GRAPHT BLACK FRIDAY」をGRAPHT公式ECサイト、Amazonブランドストア、全国の家電量販店やPC専門店などで開催する。GRAPHTブランドでは、ゲーミングデバイスやクリエイティブに役立つ製品を多数発売中。セールでは、ゲームパッド、イヤホン、キーキャップなど、ゲーミングライフをアップグレードするこだわりの19製品を、最大43％オフの特別価格で販売する。最大の目玉は、通常価格5万4980円がセール特別価格の3万4980円になるQD-Mini LEDバックライト搭載27インチWQHDゲーミングモニター「GR2724ML-BK」。美しい映像と応答速度を両立したゲーミングモニターとなっており、セールによりさらに手に取りやすい価格となる。このほか、GRAPHT Omni／ゲームパッド、THE STANDARD／有線ゲーミングイヤホン1.2mもセール価格となって登場する。セール対象品は以下の通り。・Gaming Monitor - GR2724ML-BK5万4980円→3万4980円（36％オフ）・Gaming Monitor - GR2724OEL-BK8万9800円→6万9960円（22％オフ）・Gaming Monitor - GR2532DML-BK5万4980円→4万9000円（11％オフ）・GRAPHT Omni （Black）3960円→2970円（25％オフ）・GRAPHT Omni （White）3960円→2970円（25％オフ）・GRAPHT ロープロファイル MICROPHONE ARM （Black）6980円→4840円（31％オフ）・GRAPHT ロープロファイル MICROPHONE ARM （White）6980円→4840円（31％オフ）・Designer Keycaps Matte Black （158 keys）8800円→4980円（43％オフ）・Designer Keycaps Matte White （158 keys）8800円→4980円（43％オフ）・ストリートファイター デザイナーキーキャップ（SF6 ルーク）1万2980円→8980円（31％オフ）・ストリートファイター デザイナーキーキャップ（SF6 ジェイミー）1万2980円→8980円（31％オフ）・ストリートファイター デザイナーキーキャップ（SF6 ジュリ）1万2980円→8980円（31％オフ）・GRAPHT MINI DAC for GAMING5500円→3980円（28％オフ）・THE DRIVE IMPACT （有線イヤホン 1.20m SF6）7920円→5500円（31％オフ）・THE STANDARD （有線イヤホン 1.20m）6930円→4680円（32％オフ）・THE STANDARD 初音ミク Edition （有線イヤホン 1.2m）8310円→6600円（21％オフ）・THE SHOOTER （有線イヤホン 2.0m）7700円→4980円（35％オフ）・THE SHOOTER CALAMARI Edition （有線イヤホン 2.0m）8800円→5940円（33％オフ）・THE SHOOTER SPIX Edition （有線イヤホン 2.0m）8800円→5940円（33％オフ）