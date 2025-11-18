約5万円のゲーミングモニターが2万円引き！ 最大43％オフの「GRAPHT BLACK FRIDAY」

MSYは11月19日0時～12月1日まで、同社の「GRAPHT」ブランドのブラックフライデーセール「GRAPHT BLACK FRIDAY」をGRAPHT公式ECサイト、Amazonブランドストア、全国の家電量販店やPC専門店などで開催する。
最大の目玉は、通常価格5万4980円がセール特別価格の3万4980円になるQD-Mini LEDバックライト搭載27インチWQHDゲーミングモニター「GR2724ML-BK」。美しい映像と応答速度を両立したゲーミングモニターとなっており、セールによりさらに手に取りやすい価格となる。
このほか、GRAPHT Omni／ゲームパッド、THE STANDARD／有線ゲーミングイヤホン1.2mもセール価格となって登場する。
セール対象品は以下の通り。
・Gaming Monitor - GR2724ML-BK
5万4980円→3万4980円（36％オフ）
・Gaming Monitor - GR2724OEL-BK
8万9800円→6万9960円（22％オフ）
・Gaming Monitor - GR2532DML-BK
5万4980円→4万9000円（11％オフ）
・GRAPHT Omni （Black）
3960円→2970円（25％オフ）
・GRAPHT Omni （White）
3960円→2970円（25％オフ）
・GRAPHT ロープロファイル MICROPHONE ARM （Black）
6980円→4840円（31％オフ）
・GRAPHT ロープロファイル MICROPHONE ARM （White）
6980円→4840円（31％オフ）
・Designer Keycaps Matte Black （158 keys）
8800円→4980円（43％オフ）
・Designer Keycaps Matte White （158 keys）
8800円→4980円（43％オフ）
・ストリートファイター デザイナーキーキャップ（SF6 ルーク）
1万2980円→8980円（31％オフ）
・ストリートファイター デザイナーキーキャップ（SF6 ジェイミー）
1万2980円→8980円（31％オフ）
・ストリートファイター デザイナーキーキャップ（SF6 ジュリ）
1万2980円→8980円（31％オフ）
・GRAPHT MINI DAC for GAMING
5500円→3980円（28％オフ）
・THE DRIVE IMPACT （有線イヤホン 1.20m SF6）
7920円→5500円（31％オフ）
・THE STANDARD （有線イヤホン 1.20m）
6930円→4680円（32％オフ）
・THE STANDARD 初音ミク Edition （有線イヤホン 1.2m）
8310円→6600円（21％オフ）
・THE SHOOTER （有線イヤホン 2.0m）
7700円→4980円（35％オフ）
・THE SHOOTER CALAMARI Edition （有線イヤホン 2.0m）
8800円→5940円（33％オフ）
・THE SHOOTER SPIX Edition （有線イヤホン 2.0m）
8800円→5940円（33％オフ）
