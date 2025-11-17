大阪「リンクス梅田」のリニューアルアンバサダーに「ゆうちゃみ」さんが就任

リンクス梅田の公式アンバサダーに就任したゆうちゃみさん

「リンクス梅田はよく通っているので、地元大阪として誇りに思います」

アンバサダートークセッションの様子（左）と、

参加者に名刺を手渡しするゆうちゃみさん

リンクス梅田（大阪府大阪市、運営：ヨドバシ建物）は11月1～30日の期間、モデル・タレントのゆうちゃみさんを公式アンバサダーに迎えて、多彩なキャンペーン・イベントを展開する開業6周年イベント「Evolution! FES」を開催している。ゆうちゃみさんのアンバサダー就任式では、アンバサダー名刺が授与されるとともに、リンクス梅田にまつわるトークセッションが行われた。ゆうちゃみさんは、アンバサダーのメインビジュアルでも着用している華やかな黄色の衣装で登壇し、地元の大阪でリンクス梅田のような大きい施設のアンバサダーになれてすごく光栄ですし、めちゃくちゃ嬉しいです。リンクス梅田はよく通っているので、地元大阪として誇りに思います。リンクス梅田を盛り上げられるよう、名刺をいっぱい配って、私自身もリンクス梅田に来てよいところをたくさん発信したいです。リンクス梅田をよろしくお願いします！と意気込みを語っている。あわせて12月上旬からは、地下1階「オイシイもの横丁」をリニューアルし、「Everyday! Everybody! Kampaaaai!」を新コンセプトに「出会い」「交流」「ノリ」を重視した平成飲みスタイルを再提唱して、ゆうちゃみさんを起用したさまざまな企画を実施する。トークセッションにおいて、ゆうちゃみさんは「Evolution! FES」での企画や「オイシイもの横丁」の魅力について語り、リンクス梅田のオイシイもの横丁や、いろいろなファッション、グルメなどでゆうちゃみを通じてよりいっぱいのお客さまに来ていただけたらめっちゃ嬉しいなって思います。今日もリンクス梅田内に私のポスターがたくさん貼られていて大阪占領しすぎですごく嬉しい気持ちになりました。若者の方により来ていただきたいなと思います。とコメントするとともに、私自身お酒が大好きですし、オイシイもの横丁は24時まで飲めたりするので、友達と来たいなと改めて思いました。とのオイシイもの横丁への期待を語っている。アンバサダー就任式の後には、一般来場者に向けてアンバサダー就任を報告するアンバサダートークセッションが行われ、会場となる野外ステージには約200名が集まった。また、ゆうちゃみさんが参加者に名刺を手渡しするサプライズも実施されている。