応募者全員にポイント進呈！「ビックカメラ・ドットコム」限定の「最大10万ポイント」プレゼントキャンペーン

「ビックカメラ・ドットコム」での3000円以上購入＆応募で

最大10万ポイントがもらえるキャンペーンが開催中

1等は上限10万ポイントで購入金額の全額をポイント還元

ビックカメラは11月5～13日の期間に、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」にて3000円以上購入すると、抽選でポイントが当たるオンライン限定キャンペーン「最大10万ポイントプレゼント」を開催している。同キャンペーンでは、「ビックカメラ・ドットコム」にて3000円以上購入し、「ビックカメラアプリ」から応募することで、1等（3名）には購入金額全額のポイントバック（上限10万ポイント）、2等（10名）には1万ポイント、3等（1等・2等当選者を除く応募者全員）には10ポイントが抽選で当たる。なお、アウトレット品／中古品、スマートフォン・携帯電話・タブレット端末など携帯電話会社との契約が必要な商品、プリペイドカード（商品券などの非課税商品）、修理品／作業手数料／配送料などは購入対象に含まれない。また、応募は期間中1回のみとなる。