東京・池袋の新文芸坐で「映文連アワード2025」の受賞全36作品を一挙に上映

受賞作品の監督やディレクターによるトークセッションも

映像文化製作者連盟は、11月27日・28日の2日間にわたり、「映文連アワード2025受賞作品上映会」を開催する。グランプリ作品、文部科学大臣賞作品、経済産業大臣賞作品をはじめ受賞全36作品を一挙上映する。上映会では、両日とも10時から3プログラムずつ合計6プログラムに分けて上映する。また、27日は15時10分頃からパーソナル・コミュニケーション部門の受賞作品監督などによるトークセッション、28日は17時25分頃からソーシャル・コミュニケーション部門の受賞作品ディレクターなどによるトークセッションを開催する。さらに、27日は19時から、「International Corporate Film Showing 2025（旧：世界の優秀企業映像を見る会）」を開催する。ドイツのワールドメディアフェスティバル、カンヌのコーポレートメディア＆TV大賞、USインターナショナルアワーズ、加えてオートビジョン、それぞれの企業映像フェスティバルの今年度受賞作品と優秀作品10数作品を解説付きで上映する。上映作品の制作者からのビデオメッセージを上映する予定（3作品程度）。会場は、東京・池袋の「新文芸坐」。チケット料金は、プログラム券が800円（当日券1000円）、1日券が2000円（当日券2400円）、ICFS券（入場時にワンドリンク付き）が2500円（当日券3000円）、共通鑑賞券が5000円（前売券のみ）。