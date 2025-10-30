秋の生活快適化計画！ 衣替え家電、スーパー銭湯、ダイソー、マイナ免許証など【特集まとめ】

ラクにしませんか？

【10月16～24日の特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時期ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「衣替え」「日帰り旅行」「ダイソー」「マイナンバーカード」など。10月16～24日の期間、衣替えを切り口に「シワ・ダニ・収納を解決する最新家電」、日帰り旅行を切り口に「関東と関西のスーパー銭湯」、ダイソーを切り口におすすめの家電・デジタルグッズ、マイナンバーカードを切り口に「マイナ免許証」を紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。衣替えをするとき、衣服のお手入れや収納などには意外と手間がかかります。「面倒な衣替えを効率的に行いたい！」という場合には、衣替えに役立つ家電がおすすめです。手軽にシワを伸ばせるものや布団のダニ対策に有効なものなど、衣替えに役立つ家電は多くあります。季節の衣替えに役立つおすすめ家電を紹介します。衣替えをサポートしてくれるおすすめ家電は、次の8製品です。・ドラム式洗濯乾燥機・超音波ウォッシャー・サーキュレーター・衣類乾燥機・衣類スチーマー・布団クリーナー・布団乾燥機・圧縮袋衣替えを行う際は、衣類を洗濯してシワを伸ばしてから収納する必要があります。家電を使えば、それらを効率的に手早く行えるため、用途に応じて製品を選びましょう。また、布団も衣類同様に掃除をした上での収納が求められます。布団クリーナーや布団乾燥機を活用して、賢く衣替えを進めましょう。スーパー銭湯は、サウナや露天風呂など、さまざまな浴場設備に加え、レストランや休憩所などを併設した日帰り入浴施設です。最近は、スマートフォン（スマホ）からあらかじめ電子チケットを購入したり、クーポンを利用したりするなど、電子化も進み便利になってきています。そこで、電子チケットやクーポンが利用できる関東のスーパー銭湯を紹介します。おすすめのスーパー銭湯は、次の六つです。・【東京】両国湯屋江戸遊・【東京】東京豊洲 万葉倶楽部・【神奈川】横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯・【千葉】成田空港温泉 空の湯・【埼玉】おふろcafe ハレニワの湯・【埼玉】美楽温泉 SPA-HERBS（スパハーブス）電子チケット・クーポンを使ってスーパー銭湯をお得に利用しましょう！「100円均一だから」とあなどるのはもう昔の話。最近のDAISO（ダイソー）では、日常に役立つ家電やデジタル系アイテムが次々登場し、SNSでも「これでこの価格!?」と驚きの声が広がっています。今回は、筆者が実際にチェックして「これは使える！」と感じた五つのアイテムを紹介します。注目の5アイテムは以下です。・首振りミニ扇風機（770円）・USB式加湿器（550円）・ワイヤレス静音マウス（770円）・電卓＋電子メモパッド（550円）・【Standard Product】Bluetoothスピーカー2 円筒形型 SP（550円）安さに加えて「実際に使える」という驚きをくれるダイソーの家電・デジタルグッズ。これからも新商品がどんどん出てきそうで、ますます目が離せません。（フリーライター・武田千冬）今年春からスタートした新しい制度「マイナ免許証」。でも実際に運転免許の更新に行ってみたら、現場は少し混乱気味。免許更新を控えている人に伝えたいのは、次の五つ。・事前予約の有無を必ず確認！・マイナンバーカードの有効期限をチェック！・どのパターンを選ぶか決めておく（免許証のみ・マイナ免許証のみ・2枚持ち）・時間には余裕を持って！・10月以降も改善ニュースを追う！免許更新に向かうみなさん、どうか焦らず、ゆったりと。現場には、同じように戸惑いながらも頑張っている人たちがたくさんいます。「マイナ免許証」は、そんな“リアルな日常の延長線上”にある制度なんだと感じました。（フリーライター・武田千冬）スーパー銭湯は、サウナや食事処など、温泉以外の施設が充実しています。ただ、「利用料金が少し高い」と感じている人もいるでしょう。そんなときは、スーパー銭湯をお得に利用できる電子チケット・クーポンがおすすめです。そこで、電子チケットやクーポンが使える関西のスーパー銭湯を紹介します。おすすめは、次の五つです。・【大阪】天然露天温泉スパスミノエ・【大阪】天然温泉 泉州の湯 関西空港・【大阪】天然温泉 ひなたの湯・【兵庫】有馬温泉 太閤の湯・【京都】さがの温泉 天山の湯電子チケットやクーポンをうまく使えば手軽でお得にスーパー銭湯が利用できます。