【2025年版】関西のスーパー銭湯をお得に満喫！電子チケット＆クーポン活用術

スーパー銭湯は、サウナや食事処など、温泉以外の施設が充実しています。ただ、「利用料金が少し高い」と感じている人もいるでしょう。そんなときは、スーパー銭湯をお得に利用できる電子チケット・クーポンがおすすめです。そこで、電子チケットやクーポンが使える関西のスーパー銭湯を紹介します。スーパー銭湯で利用できる電子チケット・クーポンには、次のようなものがあります。・施設の公式サイトやアプリで発行されるもの・会員になることで得られるもの・スーパー銭湯予約サイトのものここでは、電子チケット・クーポンが使えるスーパー銭湯を紹介します。おすすめは、次の五つです。・【大阪】天然露天温泉スパスミノエ・【大阪】天然温泉 泉州の湯 関西空港・【大阪】天然温泉 ひなたの湯・【兵庫】有馬温泉 太閤の湯・【京都】さがの温泉 天山の湯なお、ここで紹介している電子チケット・クーポンは、予約サイト経由のものを対象としていますので、あらかじめご了承ください。「天然露天温泉スパスミノエ」では、子どもからご年配の人まで楽しめるさまざまなお風呂がそろっています。「四季の移ろいを感じられる森のつぼ湯」「肌をやさしく包んで極上の癒しを体験できる絹の湯」「肩こりや腰痛がある人におすすめの超高濃度炭酸泉」などがあり、家族みんなで楽しめること間違いありません。「天然温泉 泉州の湯 関西空港」は、露天風呂から見えるオーシャンビューが自慢の複合温泉リゾート施設です。弱アルカリ性単純温泉のお湯は、やわらかな肌ざわりとなっており、湯上がり後も肌のすべすべ感が持続します。リゾートホテルも併設しており、温泉に入りながら旅気分を味わいつつリフレッシュすることも可能です。「天然温泉 ひなたの湯」は、新大阪のど真ん中にある「ドルチェヴィータ新大阪」の9階にある入浴施設です。露天風呂からは、夜空に輝く星空を眺められるため、都会にいながら贅沢な時間が過ごせます。ほかにも、地下800メートルからくみ上げた天然温泉やジェット浴、高濃度人工炭酸泉などがそろっています。朝6時から営業（土曜日を除く）しており、ひなたの湯を満喫してから大阪の街へ食べ歩きに出かけるといった楽しみ方もできるでしょう。「有馬温泉 太閤の湯」の自慢は、天下の秀吉が愛した蒸し風呂を再現した「黄金の蒸し風呂」です。秀吉が作らせた茶室をイメージして作られており、金泉、銀泉を同時に体感できます。そのほか、「岩風呂や炭酸泉（人工）など6つの露天風呂」「自慢の金泉に銀泉をブレンドした天下の湯」「六甲山麓からあふれ出る水を使用した水風呂」など、計26種類ものお風呂が楽しめます。「さがの温泉 天山の湯」は、嵯峨野の地下1200メートルから湧き出る天然温泉を贅沢に楽しめる入浴施設です。ナトリウムイオンとカルシウムイオンが多く含まれる泉質で、肌をしっとりすべすべになる効果が期待できます。鉄分の含有量の多い露天風呂やデトックス効果が期待できるセラミック足湯、電気ジェットバスなど、温泉施設も豊富にそろっているため、自分好みの温泉を探してみてください。スーパー銭湯は、施設が充実している一方、銭湯などと比べて利用料金が高いとの見方が強いといえます。ただ、電子チケットやクーポンをうまく使えば手軽でお得にスーパー銭湯が利用できます。この記事で紹介したスーパー銭湯では、電子チケット・クーポンを利用できるところばかりです。気になる施設があれば、訪問前に電子チケットやクーポンをチェックしておきましょう。