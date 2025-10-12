2026年賀状は早めがお得！ PCバルステーションの早期割引をチェック

PCバルステーション 池袋サンシャイン60店にて2026年用年賀状印刷サービスの受け付けが開始

10月30日までの申し込みで40％オフ

カラー年賀状

写真入り年賀状​​​

モノクロ年賀状

オフィス24は10月10日に、2026年用年賀状印刷サービスの受け付けを、同社の運営する「PCバルステーション 池袋サンシャイン60店」（東京都豊島区）において開始した。今回、受け付けが開始された2026年用年賀状印刷サービスでは、2026年の干支にあわせたデザインをはじめ、写真年賀・フォーマル年賀・イラスト年賀といった、幅広いジャンルのテンプレートを多数用意しており、PCバルステーション 池袋サンシャイン60店の店頭でも、オンラインでも注文を受け付けている。毎年恒例の早期申込割引キャンペーンも開催中で、10月30日までの申し込みなら印刷料金を40％、11月30日までの申し込みなら印刷料金を25％、12月10日までの申し込みなら印刷料金を10％オフにする。年賀状のバリエーションは以下の通り。