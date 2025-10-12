ふくらはぎから癒しの時間、リラックスアイテム「Relatta」

「Relatta」の使用イメージ

「家にいながら簡単に心地よい時間を楽しめる」がテーマ

圧力レベル3段階で調整できるエアープレスでふくらはぎを包み込む

“おうち時間”のリラックスに適した温感機能も搭載

リノワは、ふくらはぎをやさしく包み込むことによって、自宅で手軽にリラックスできるふくらはぎリラックスケアアイテム「Relatta（リラッタ）」を10月から発売している。公式オンラインショップでの価格は、1個入りが6800円、2個入りが1万1800円。Relattaは、3段階で圧力レベルを調整可能なエアープレスで、ふくらはぎをやさしく包み込むリラックスケアアイテム。同じく3段階で調整できる温感機能も備えており、じんわり温もりを感じられるので“おうち時間”のリラックスに適している。バッテリーを内蔵するためコードレスでの使用が可能で、連続使用時間はフル充電で最大約90分と、コンセントや電源ケーブルを気にすることなく、どこでもリラックス時間を楽しめる。また、15分で自動的に電源をオフにする機能も備えているので、使い過ぎを防げる。在宅ワークの合間に足をリフレッシュしたいときや、読書や映画鑑賞といった夜のリラックスタイムでの使用や、母の日・誕生日などのギフトやプレゼントに適している。