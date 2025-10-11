最大52％オフのアウトレットセール！ 「アイリス祭2025秋」開催中

生鮮食品など値ごろな価格で提供する

「アイリス祭2025秋」が開催中

はずれなしの1万円チャレンジも

アイリスオーヤマは10月9～22日15時59分の期間、「アイリス祭2025秋」を公式オンラインショップ「アイリスプラザ」にて開催している。今回の「アイリス祭2025秋」では、「アイリス祭」史上最大規模で生鮮食品などを取り揃え、値ごろな価格で提供する。いくらの醤油漬けや北海道産ボイルおおずわいかに、愛媛県産紅まどんな、米沢牛サーロインステーキ、人気の飲料といった目玉商品を多数用意するとともに、最大40％オフになるクーポンを配布するほか、アウトレット商品の最大52％オフでの数量限定販売も行っている。さらに、1万円のチケットを購入することで参加でき、はずれなしで人気ゲーム機やカードゲームセット、旅行券、新米の和の輝き15kgなどが当たる「はずれなし！1万円チャレンジ」を開催する。なお、「アイリス祭2025秋」の開催期間中は、「アイリスプラザ」で楽しめる「プラザブロウの無人島生活」の当たり確率が10倍になる。同社は、「アイリス祭」を地域貢献活動の1つとして位置付けており、1985年の大河原工場（宮城県）での初開催以降、各地の工場が立地する地域の住民を招待して毎年開催してきた。2021年以降は、地域住民だけでなく全国の生活者にお買い得な商品を届けるべく、工場開催から「アイリスプラザ」上での開催に変更している。