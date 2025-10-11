住宅ローン返済やiPhone 17が気になる!? ちいさなこたつの新色も【今週のニュースまとめ】

「任意売却の相談」が3年で1.5倍に

iPhone 12シリーズ以後最低

1万円ちょっとで機能性を重視

まだ間に合う！

ワンルームでも置ける！

【今週のニュースダイジェスト】 10月3～9日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「20～30代の多重債務」について取り上げた記事だった。「iPhone 17シリーズの初速」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「山善初のAndroidタブレット端末」「Windows 10のサポート終了」「ちいさなこたつ」がテーマの記事も関心が高かった。千里コンサルティングオフィスは10月1日に、「任意売却の専門相談室」名古屋オフィス（愛知県名古屋市）を新たに開設した。任意売却の専門相談室名古屋オフィスは、物価高や住宅ローンの金利上昇、多重債務を理由に、住宅ローン返済が難しくなる世帯が増え、任意売却の相談が急増していることから開設されている。任意売却の相談は年間1000件超に達し、特に20代・30代の若い夫婦からの相談が、この3年で1.5倍に増加したという。2025年9月19日にiPhone 17シリーズが発売になった。今回は、無印、Pro、ProMax、Airの4機種となり、14シリーズから登場したPlusは発売されていない。毎年恒例となっているが、iPhoneの販売の初速を比較する。iPhone 12シリーズ（'20/10/23発売：無印・Pro、'20/11/1発売：mini・ProMax）の発売当日の販売台数を「1.00」として、各シリーズの指数を算出。発売から15日間の初速を比較したところ、今年発売になった17シリーズは、12シリーズ以降、最も鈍い出足となった。なお、この初速比較はキャリア（au、docomo、SoftBank）が取り扱っているiPhoneのみを集計の対象としている。（BCN総研・森英二）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計している実売データベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。山善は、デジタル家電のオリジナルブランドQriomで初のAndroidタブレット端末「QA15-80」「QA15-101」の2製品を公式通販サイト「山善ビズコム」「くらしのeショップ」やホームセンターなどで発売している。販売価格はQA15-80が1万4800円前後、QA15-101が1万6800円前後。新製品は、Android OS（Android 15）を搭載し、スマートフォンと同じ操作感を実現した、手頃な価格ながら高機能。CPUにはUnisoc T606を採用し、メモリーは4GB、ストレージは64GB。microSDの外部ストレージにも対応し、最大で1TBのストレージ拡張も可能だ。2025年10月14日、Windows 10のサポートが終了します（EoS：End of Support）。Windows 10を使っている人は、冷静かつ計画的に動く必要があります。移行の方法は以下です。・Windows 11にアップグレード（対応PC）・新PCを購入（非対応PC／性能更新も狙う）・ESU（延長セキュリティー更新）を1年だけ活用して時間を買う対応可否の判定、続いてバックアップ、そして方針決定と実行へ。ESUは「時間を買う」ための手段に過ぎず、恒久策にはなりません。Windows 11への移行または新PCへの更新を基本方針とし、実行して、本番運用に入ってください。（マイカ・秋葉けんた）※この記事は2025年9月時点の公式情報をもとにしています。各種キャンペーンや制度の最新情報はMicrosoft公式サイトなどでご確認ください。ユアサプライムスは、ワンルームでも置けるちいさなこたつ「ラテ」の新色となるホワイトマーブルモデルを公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで順次発売している。価格は1万4800円。ラテは、「1人暮らしのお部屋にも、こたつのぬくもりを届けたい」との想いから誕生したコンパクトでかわいく置ける、幅50×奥行き30cmとスリムサイズでソファ前やベッド横にちょうどいいサイズ感のこたつだ。