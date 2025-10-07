最大40％オフ！ TP-Link製品がAmazonプライム感謝祭で大特価セール中

「Amazon プライム感謝祭」にて

ティーピーリンクジャパン（TP-Link）は、Amazon.co.jpにおいて10月4～7日の期間に開催されている「Amazon プライム感謝祭」（10月4～6日は先行セール）において、最新のWi-Fi 7ルーターやスマートホーム製品といったアイテムを、最大40％オフで販売している。無線LANルーターとしては、10Gbps対応の有線LANポートを搭載したWi-Fi 7ルーター「Archer BE450」、エントリーモデルの「Archer BE220」、ハイエンドゲーミングルーター「Archer GE800」などを、おトクな価格で販売する。ネットワークカメラでは、日本国内のシェア・ナンバーワンを誇る「Tapo」シリーズをセール価格で販売している。そのほか、「Tapo」シリーズのスマートホーム製品など、数多くのセール対象商品を取り揃える。