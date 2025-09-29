福岡と熊本のコジマで「福岡ソフトバンクホークス」のパ・リーグ優勝セールを開催！

福岡ソフトバンクホークス パーソル パ・リーグ優勝おめでとうセール

エアコンや冷蔵庫など最大10％引き！

コジマは、福岡ソフトバンクホークスがペナントレースで2年連続の優勝を達成したことを記念し、9月28日から10月10日まで、福岡と熊本のコジマ×ビックカメラで「福岡ソフトバンクホークス パーソル パ・リーグ優勝おめでとうセール」を開催する。今回のセールでは、同社指定商品の購入で最大10％引きとなる。指定商品のカテゴリと値引き率・ポイントアップ率は、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、掃除機、炊飯器、オーブンレンジ、LED照明、除湿機が10％引き。テレビ、ブルーレイレコーダー、ホームシアター、フルワイヤレスイヤホンが5％引き。パソコン、デジタルカメラが5％ポイントアップ。おもちゃ、Switchソフト、PS5ソフトが3％ポイントアップ。また、セール開始から対象店舗で1万円以上購入した人に福岡ソフトバンクホークスグッズや、コジマボックスティッシュが当たる抽選会を実施する。対象店舗は、コジマ×ビックカメラ6店舗（マークイズ福岡ももち店、福岡西店、福岡春日店、小倉店、八幡店、熊本店）となる。