巨大室内遊園地や猫型マット、名作アニメ復活など話題満載！【今週のニュースまとめ】

映画館ならではの映像・音響で楽しもう！

【今週のニュースダイジェスト】 9月19～25日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、愛知県豊川市にオープンした「巨大室内遊園地」について取り上げた記事だった。「3WAY仕様のDVDプレーヤー」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「道の駅」「もはや、ねこ。」「名作アニメ映画」がテーマの記事も関心が高かった。ユーエスマートは9月12日に、室内遊び場「キッズランドUS 愛知豊川店」を、プリオ豊川（愛知県豊川市）の地下1階にオープンした。キッズランドUS 愛知豊川店には、野菜の収穫体験や子牛のお世話ごっこを楽しめる新エリア「牧場コーナー」が登場した。宇宙空間のようなコーナー内に、惑星のようなエアー遊具やボールシャワーといった、楽しい仕掛けが盛りだくさんの「ボールプールコーナー」も設けられている。サンワサプライは、DVD／CDプレーヤー、音楽CDの録音、メディアプレーヤーの3種類の用途で使える3WAY仕様の、DVDディスクと同じくらいのサイズで、USB給電によってどこでも手軽に使える小型DVD・CDプレーヤー・メディアプレーヤー「400-MEDI052」を、公式オンラインショップ「サンワダイレクト」で9月19日に発売した。400-MEDI052は、DVD／CDの再生はもちろん、音楽CDをMP3形式でmicroSDカードやUSBメモリーに録音可能で、USBメモリーやmicroSDに保存した動画・音楽ファイルの再生にも対応し、さまざまなシーンで活用できる。うずのくに南あわじは、「道の駅うずしお」（兵庫県南あわじ市）を10月19日にリニューアルオープンする。リニューアルでは、鳴門岬駐車場うずまちテラスでの約2年間の仮営業期間を経て、建物から内装に至るまで一新される。新たなコンセプトは「巡る」で、潮の流れ、季節、人との出会い、そんな巡りの楽しさを感じられる道の駅を目指す。タンスのゲンは、まるで本物の猫のような温もりと触り心地を再現した「もはや、ねこ。」シリーズから、部屋での心地よい癒しのひと時を実現する「ごろ寝マット」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店で9月19日に発売した。カラーは、ペルシャホワイト、ロシアンブルー、ボンベイブラック、チャトラ、ノルベージュの5色。価格は5999円。ごろ寝マットは、1人が横になってくつろげるリラックスタイムや昼寝に適したアイテムで、長さ180×横80cmと男女問わずゆったり使えるサイズで、厚さは最大10cmなので床に直接敷いても底付き感がなく、快適に過ごせる。また、2つ折り・3つ折りにして省スペースで収納することも可能なほか、長座布団や座椅子代わりにも使える。秋といえば「芸術の秋」「読書の秋」「食欲の秋」など、さまざまな言葉が思い浮かぶでしょう。今年はずばり「名作アニメ映画のリバイバル上映の秋」です。Dolby Cinema版『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇』が全国10館で公開。「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」も始まります。さらに、宮崎駿監督の97年上映の大ヒット映画『もののけ姫』もリバイバル上映が決定しました。押井守監督の『機動警察パトレイバー』『機動警察パトレイバー2 the Movie』『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊 4Kリマスター版』もそれぞれ2週間限定で公開予定です。