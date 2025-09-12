週末は池袋のビックカメラがお得！「池袋感謝祭」を開催！

池袋のビックカメラ3店舗で

「池袋感謝祭」が開催中

台数限定のお得商品が目白押し！

数量限定のお買い得商品例

まとめ買いで最大15％オフになる

「池袋地区限定まとめ割」も

ビックカメラは9月12～23日の期間、「池袋感謝祭」をビックカメラ池袋本店、池袋西口店、池袋カメラ・パソコン館にて開催している。「池袋感謝祭」では、ビックカメラ池袋本店、池袋西口店、池袋カメラ・パソコン館にて、台数限定のお買い得商品を取り揃える。おもな商品としては、ダイソンの羽のない扇風機「Dyson Pure Hot ＋ Cool」 HP00を通常価格4万9800円のところ1万4000円引きの3万5800円（池袋本店、池袋西口店にて在庫限り）、シャープの液晶テレビ「AQUOS」 4T-C65EL1を通常価格17万6000円のところ5万8000円引きの11万8000円（池袋本店は25台、池袋西口店は5台限定）、ASUSのノートPC「Vivobook GO 15」 E1504FA-BIC24を通常価格11万9800円のところ3万円引きの8万9800円（池袋カメラ・パソコン館にて20台限定）で用意している。9月13～23日の期間には、指定メーカー・ブランドの商品を指定条件でまとめて購入することで、2点なら10％、3点以上なら15％引きとなる「池袋地区限定まとめ割」も行われる。指定メーカー・ブランドは、東芝（キオクシア）、日立、ダイキン、BRUNO、BRAUN、富士通、アイロボット、MYTREX、KINUJO、AQUA、Shark、オムロン、ヤーマン、TCL、NINJA、タイガー、myse、JBL、レコルト、象印、FESTINO、オーディオテクニカ。