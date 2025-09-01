「ビックカメラSuicaカード」の新規加入で最大8000円相当のポイントキャンペーン

カードブランドをJCBにすると1000円相当のJRE POINT

ビックカメラは、9月1日から11月30日の期間に、ビックカメラのポイントカード機能付クレジットカード「ビックカメラSuicaカード」を新規で入会した人を対象に合計最大8000円相当のポイントがもらえる「新規入会キャンペーン」を開催する。このキャンペーンでは、入会申込期間中に申し込みを行い、ビックカメラ公式アプリからエントリーをしたうえで、3つの条件すべてを満たすと、合計最大8000円相当のポイントをプレゼントする。1つ目の条件は、店頭で即時発行のカードを申し込み、ビックカメラの公式アプリを提示するとその場で1000円相当のビックポイントをプレゼントする。2つ目の条件は、キャンペーン期間中に新規発行したビックカメラSuicaカードを利用して、対象店舗で買い物をすると、期間中の支払合計金額に応じて最大6000円相当のビックポイントをプレゼントする。クレジット利用対象期間は9月1日から12月31日まで。3つ目の条件は、申し込み時にカードブランドをJCBにすると1000円相当のJRE POINTをプレゼントする。