最大100％還元！ PayPayポイントがお得に戻ってくる「Yahoo!ふるさと納税ジャンボ」

LINEヤフーは8月18日～9月30日の期間、同社の提供する「Yahoo!ふるさと納税（直営店）」において、はじめてふるさと納税をするユーザーを対象に、最大100％の「PayPayポイント（期間限定）」を付与するキャンペーン「Yahoo!ふるさと納税ジャンボ（Yahoo!ふるさと納税）」を開催している。2024年度におけるふるさと納税の寄附額は、前年と比較して1.1倍の約1兆2728億円に達し、5年連続で過去最高を更新した。「Yahoo!ショッピング」のふるさと納税でも、1～7月の寄附額は前年と比較して129％と増加し、7月26日・27日に開催したキャンペーン「Yahoo!ショッピング 超PayPay祭」でも、寄附額が前年比137％に達し、寄附額・利用者ともに伸長している。現在、開催されている「Yahoo!ふるさと納税ジャンボ（Yahoo!ふるさと納税）」は、8月18～31日23時59分の第1弾、9月1日0時～30日23時59分の第2弾の、2回に分けて行われる。第1弾では、寄附後にくじを引いて○1等：寄附金額の最大50％（1回あたり上限7500円相当）○2等：寄附金額の最大5％（1回あたり上限750円相当）○3等：寄附金額の最大1％（1回あたり上限150円相当）の、いずれかの「PayPayポイント（期間限定）」が抽選で当たる。さらに、「Yahoo!ショッピング」ではじめてふるさと納税の寄附をする場合は、「ふるさと納税デビュー応援キャンペーン（Yahoo!ふるさと納税）」として＋10％（期間中の上限は4000円相当）、「Yahoo!ふるさと納税」ではストアポイントとして＋5％、LINEアカウントを連携して対象の支払い方法で決済すると＋5％（1カ月あたりの上限は5000円相当）が上乗せされる。第2弾では、寄附後にくじを引いて○1等：寄附金額の最大80％（1回あたり上限1万2000円相当）○2等：寄附金額の最大5％（1回あたり上限750円相当）○3等：寄附金額の最大1％（1回あたり上限150円相当）の、いずれかの「PayPayポイント（期間限定）」が抽選で当たる。さらに、第1弾と同様に条件を満たすことで上乗せ特典も適用される。