SNS調査でわかった人気「駅メロ」ランキングの1位は「Twilight」

アンケート調査の結果をもとにした人気駅メロランキングTOP7が発表

発車メロディを再生できる「駅メロキーホルダー」を企画・販売

駅メロキーホルダー

「駅メロキーホルダー」の装着イメージ

ジャパニスタは8月13日に、公式SNSにて実施した「好きな駅メロ」アンケートの集計結果に基づく、人気駅メロランキングTOP7を発表した。同調査は6月に行われ、3656件の有効回答を得ている。今回、発表された人気駅メロランキングTOP7では、「Twilight」が1位を獲得するとともに、「SH-5」が2位、「夕焼け小焼け」が3位にランクインした。あわせて、「Spring Box」「九月の風 V1／V2」「Cielo Estrellado」「遠い青空 V1」「Verde Rayo V2」などにも多くの支持が寄せられている。なおジャパニスタは、実際の駅で使用されている、またはかつて使用されていた発車メロディを再生できる「駅メロキーホルダー」を企画・販売している。「駅メロキーホルダー」は、ボタンを押すだけで駅のメロディをいつでも再生可能で、充電式のため繰り返し使える。ラインアップは、「高田馬場駅山手線バージョン」（収録曲は「鉄腕アトム」）、「東京駅山手線バージョン」（収録曲は「SH-3」）、「東京駅京葉線バージョン」（収録曲は「Verde Rayo V2」）の3種で、いずれも価格は1700円。公式オンラインショップや一部の鉄道グッズ販売店にて購入できる。