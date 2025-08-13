16日間限定で特別価格に！ エディオンがPBセール「e angle week」開催中

「e angle」の対象商品を期間限定の

エディオンは、プライベートブランド「e angle」の対象商品を特別価格で販売する「e angle week（イーアングル・ウィーク）」を、「エディオン」全店と公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」で8月24日までの期間限定で実施している。e angleは、2018年に「くらしを、新しい角度から」をコンセプトとして誕生して以来、来店客の声を活かして一から企画・開発する、エディオンのプライベートブランド。なお、今回のセールではニトリとの共同開発商品や、「e angle select」の商品は対象に含まれない。主なセール対象商品として、「e angle タンブラーミキサー」「e angle 170L 2ドア冷蔵庫」「e angle 7.0kgインバーター全自動洗濯機」などがある。