16日間限定で特別価格に！ エディオンがPBセール「e angle week」開催中

販売戦略

2025/08/13 18:00

　エディオンは、プライベートブランド「e angle」の対象商品を特別価格で販売する「e angle week（イーアングル・ウィーク）」を、「エディオン」全店と公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」で8月24日までの期間限定で実施している。

「e angle」の対象商品を期間限定の
特別価格で販売するセールが開催中

通常価格から1万円オフも

　e angleは、2018年に「くらしを、新しい角度から」をコンセプトとして誕生して以来、来店客の声を活かして一から企画・開発する、エディオンのプライベートブランド。

　なお、今回のセールではニトリとの共同開発商品や、「e angle select」の商品は対象に含まれない。

　主なセール対象商品として、「e angle タンブラーミキサー」「e angle 170L 2ドア冷蔵庫」「e angle 7.0kgインバーター全自動洗濯機」などがある。
 
e angle タンブラーミキサー
（通常価格4480円のところセール特別価格は300円引きの4180円）
 
e angle 170L 2ドア冷蔵庫
（通常価格5万9800円のところセール特別価格は2000円引きの5万7800円）
 
e angle 7.0kgインバーター全自動洗濯機
（通常価格6万9800円のところセール特別価格は1万円引きの5万9800円）
