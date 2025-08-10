連日の40℃超えで、お盆参りの夜間シフトを提案

船橋昭和浄苑の参道における「月燈慈」の実施イメージ

お墓参りによる熱中症で毎年死者が出ている

「月燈慈」に用いられるソーラーランタン

船橋昭和浄苑における「月燈慈」の様子

江戸川本坊における「月燈慈」の様子

證大寺 江戸川本坊

證大寺は、内原智史デザイン事務所（UCLD）と共同開発した、130個のソーラーランタンでの夜間のお参り「月燈慈（がっとうじ）」を、船橋昭和浄苑（千葉県船橋市）にて8月13日17時30分、江戸川本坊（東京都江戸川区）にて8月17日17時30分に開始する。連日40℃を超える猛暑の中でも、寺院のお盆法要は昔から変わらず日中に開催されており、お墓参りにともなう熱中症によって毎年死者が発生している。證大寺で行われる「月燈慈」は、暑さがそれほど厳しくない日没から行われ、ソーラーランタンを使用することで自然への負荷がかからない、持続可能な取り組みといえる。なお、ソーラーランタンは日没から自動点灯され、日中が晴天なら最大で8時間連続点灯する。船橋昭和浄苑では、8月13日17時30分にお盆法要が開始され、18時30分頃から「月燈慈」に灯りがともる。「月燈慈」が参道を優しく照らし、夜のお参りができるよう浄縁墓も照らされる。また、ソーラーランタンはお墓の前まで持っていける。江戸川本坊では、8月17日17時30分に十七夜まつりが開始され、18時30分頃から「月燈慈」の点灯およびスカイランタンの打ち上げが行われる。