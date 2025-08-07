ソフトバンクの購入プログラム「新トクするサポート＋」　特典利用料が必要に

「新トクするサポート＋」にリニューアル

対象機種は後日発表

ソフトバンクは、「ソフトバンク」において、対象機種がお得になる購入プログラム「新トクするサポート＋（プラス）」を8月20日から開始する。なお、新プログラムの提供開始にあわせ、従来の「新トクするサポート（プレミアム）」「新トクするサポート（バリュー）」「新トクするサポート（スタンダード）」の提供を順次終了する。「新トクするサポート＋」は、対象機種を48回払いで購入し、13カ月目または25カ月目以降に特典利用の申し込みを行い、ソフトバンクがその翌月末までに端末を回収・査定した上で、「特典利用料」（最大2万2000円）を利用者が支払うことで、端末の残り（最大36回または24回）の分割支払金または賦払金の支払いが不要になるプログラム。利用にあたり、ソフトバンクの回線契約の有無は問わない。従来の「新トクするサポート（スタンダード）」は「特典利用料」の設定はなかったが、今回から「特典A・B」ともに設定。対象機種を購入した日が属する請求月を1カ月目として13～24カ月目に申し込むと最大36回分の端末代金の支払いが不要になる「特典A」の適用には、端末購入時から特典利用の申し込み完了までの「あんしん保証パック」への継続加入が条件となり、「特典利用料」に加えて「早期利用料」（スマートフォンの場合は最大3万8500円）の支払いが必要となる。「あんしん保証パック」の義務がない「特典B」も選択でき、請求月を1カ月目として、25カ月目以降に「新トクするサポート＋」の特典利用を申し込むと、最大24回分の端末代金の支払いが不要になる。なお、「特典B」において、回収された端末が査定条件を満たさない場合、回収を取りやめるか、追加で最大2万2000円を支払う必要がある。対象機種は8月20日以降に発売し、ソフトバンクが指定する機種。さらに8月20日以前に発売した機種にも拡大していく予定。