「新潟らーめん 無尽蔵」でトッピング無料キャンペーン、4月21日までの限定で

キタカタは4月12～21日の期間、同社の展開する新潟らーめん「無尽蔵（むじんぞう）」公式Instagramアカウントのフォロワー数が2000人を突破したことを記念して、対象店舗で200円までのトッピングを1品無料でサービスするキャンペーンを開催する。
対象店舗は以下の通り。
無尽蔵 花園家（新潟県新潟市）
無尽蔵 にいつ家（新潟県新潟市）
無尽蔵 かめだ家（新潟県新潟市）
無尽蔵 ながおか家（新潟県長岡市）
無尽蔵 六日町家（新潟県南魚沼市）
無尽蔵 中条家（新潟県胎内市）
無尽蔵 しながわ家（東京都港区）
無尽蔵 レイクタウンkaze店（埼玉県越谷市）
無尽蔵 かわぐち家（埼玉県川口市）
無尽蔵 はにゅう家（埼玉県羽生市）
無尽蔵 せんだい家（宮城県仙台市）
無尽蔵 なとり家（宮城県名取市杜）
無尽蔵 昭和家（山梨県中巨摩郡昭和町）
無尽蔵 しもつま家（茨城県下妻市）
無尽蔵 いしはら家（群馬県太田市）
無尽蔵 寒河江家（山形県寒河江市）
無尽蔵 もりおか家（岩手県盛岡市）
無尽蔵 だいせん家（秋田県大仙市）
無尽蔵 三条家（新潟県三条市）
無尽蔵 ごせん家（新潟県五泉市）
無尽蔵 むらかみ家（新潟県村上市）
無尽蔵 柳津家（岐阜県岐阜市）
無尽蔵 コロワ甲子園店
期間中何度でも利用可能同キャンペーンでは、期間中に対象店舗で「無尽蔵」公式Instagramアカウントをフォローしている画面を提示することで、何度でもサービスを受けられる。
対象店舗は以下の通り。
無尽蔵 花園家（新潟県新潟市）
無尽蔵 にいつ家（新潟県新潟市）
無尽蔵 かめだ家（新潟県新潟市）
無尽蔵 ながおか家（新潟県長岡市）
無尽蔵 六日町家（新潟県南魚沼市）
無尽蔵 中条家（新潟県胎内市）
無尽蔵 しながわ家（東京都港区）
無尽蔵 レイクタウンkaze店（埼玉県越谷市）
無尽蔵 かわぐち家（埼玉県川口市）
無尽蔵 はにゅう家（埼玉県羽生市）
無尽蔵 せんだい家（宮城県仙台市）
無尽蔵 なとり家（宮城県名取市杜）
無尽蔵 昭和家（山梨県中巨摩郡昭和町）
無尽蔵 しもつま家（茨城県下妻市）
無尽蔵 いしはら家（群馬県太田市）
無尽蔵 寒河江家（山形県寒河江市）
無尽蔵 もりおか家（岩手県盛岡市）
無尽蔵 だいせん家（秋田県大仙市）
無尽蔵 三条家（新潟県三条市）
無尽蔵 ごせん家（新潟県五泉市）
無尽蔵 むらかみ家（新潟県村上市）
無尽蔵 柳津家（岐阜県岐阜市）
無尽蔵 コロワ甲子園店