「新潟らーめん 無尽蔵」でトッピング無料キャンペーン、4月21日までの限定で

公式Instagramアカウントのフォロワー数2000人突破を記念して

200円までのトッピングが1品無料になるキャンペーンが開催

期間中何度でも利用可能

キタカタは4月12～21日の期間、同社の展開する新潟らーめん「無尽蔵（むじんぞう）」公式Instagramアカウントのフォロワー数が2000人を突破したことを記念して、対象店舗で200円までのトッピングを1品無料でサービスするキャンペーンを開催する。同キャンペーンでは、期間中に対象店舗で「無尽蔵」公式Instagramアカウントをフォローしている画面を提示することで、何度でもサービスを受けられる。対象店舗は以下の通り。無尽蔵 花園家（新潟県新潟市）無尽蔵 にいつ家（新潟県新潟市）無尽蔵 かめだ家（新潟県新潟市）無尽蔵 ながおか家（新潟県長岡市）無尽蔵 六日町家（新潟県南魚沼市）無尽蔵 中条家（新潟県胎内市）無尽蔵 しながわ家（東京都港区）無尽蔵 レイクタウンkaze店（埼玉県越谷市）無尽蔵 かわぐち家（埼玉県川口市）無尽蔵 はにゅう家（埼玉県羽生市）無尽蔵 せんだい家（宮城県仙台市）無尽蔵 なとり家（宮城県名取市杜）無尽蔵 昭和家（山梨県中巨摩郡昭和町）無尽蔵 しもつま家（茨城県下妻市）無尽蔵 いしはら家（群馬県太田市）無尽蔵 寒河江家（山形県寒河江市）無尽蔵 もりおか家（岩手県盛岡市）無尽蔵 だいせん家（秋田県大仙市）無尽蔵 三条家（新潟県三条市）無尽蔵 ごせん家（新潟県五泉市）無尽蔵 むらかみ家（新潟県村上市）無尽蔵 柳津家（岐阜県岐阜市）無尽蔵 コロワ甲子園店