オーディション番組「Who is Princess？」から誕生の「PRIKIL」　胸が熱くなる彼女たちの物語がHuluに登場

「PRIKIL」の魅力に迫るドキュメンタリーがHuluで独占配信

(C)FNC ENTERTAINMENT JAPAN

オーディション番組「Who is Princess?」から誕生したガールズグループ「 PR IKIL」。メンバーの特別インタビューを基軸にオーディションからデビューまでを追うドキュメンタリーがHuluで独占配信されます。昨年10月から 日本テレビ 系「シューイチ」内で放送されていたオーディション番組「Who is Princess?」。厳しいK-POPトレーニングで鍛えられた13~19歳の少女15人が、鬼コーチたちのもと、猛烈な火花を散らしていました。今年1月23日放送の最終回ではついに、RINKO、UTA、NANA、RIN、YUKINOの中学生5人がデビューの切符を手に入れ、ガールクラッシュグループ「PRIKIL(プリキル)」を結成。これからの活躍に注目が集まっています。5月のデビューが楽しみなのはもちろんですが、やっぱりオーディションを見続けてきた思いが溢れ、なんだか親戚のような気分になってしまいます。ライバルであり仲間である彼女たちの関係性や、夢を追う姿に胸を打たれましたよね。そんな彼女たちの魅力に迫るドキュメンタリー番組「WE AR E PRIKIL-Prologue-」(全5回)が、2月13日(日)から毎週日曜、Huluで独占配信されています。番組内ではメンバーへのインタビューも敢行され、あの厳しい審査の中で何を思い、どうして頑張れたのかを覗くことができます。オーディション番組というと、どうしてもデビューが決まる瞬間がゴールにも思えてしまいますが、まさにタイトルの「WE ARE PRIKIL-Prologue-」の通りまだまだプロローグ。しっかりと全5回見届けたいと思います!(ねこ ねこ美)