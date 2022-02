「BE:FIRST（ビーファースト）」の即完ライブをおうちで楽しめる　Huluでの配信決定に歓喜

「BE:FIRST」のライブイベント「THE FIRST FINAL」が「Huluストア」で独占配信決定

SKY-HIさんが1億円を出資して開催したボーイズグループ発掘オーディション番組「THE FIRST」から誕生した7人組ボーイズグループ「BE:FIRST(ビーファースト)」。昨年11月にデビューした彼らのライブイベント「THE FIRST FIN A L」(全3公演/横浜 ぴあ アリーナにて開催)がHuluで配信されることが決定しました。BE:FIRSTのデビューシングル「Gifted.」は、米ビルボードの “Hot Trending Songs”の24時間チャート(11月22日時点)で世界1位を獲得し、プロのアーティストとして鮮烈なスタートを切りました。オーディションから見守っていた視聴者からすると、あっという間にスターになってしまったという少しの寂しさもありつつも、やっぱりうれしいものです。そんな彼らが2022年1月29日(土)&1月30日(日)に開催するライブイベント「THE FIRST FINAL」はBE:FIRSTのメンバーはもちろん「苦楽を共にした仲間たちが次なる世界へ羽ばたくための卒業式を実施したい」というSKY-HIさんの強い思いのもと、オーディションに落ちてしまったメンバーの出演も決まっています。オーディション番組「THE FIRST」を完全再現するという最初で最後のステージ。テレビで見ていたオーディション中の楽曲も披露されるのか、期待が高まります…!一方でチケットは、やはり3公演とも即完売。行きたいけれど行けない人が多いのが現実です。そんななか飛び込んできたのがHuluでの配信決定というニュース! 月額料金を支払うことなく作品単位での課金方式で視聴できる「Huluストア」で、「THE FIRST FINAL」の独占配信されることが決まりました。1月30日(日)夜公演の模様が、2月5日(土)19:00 から擬似生配信されるほか2月28日(月) 23:59までは見逃し配信も実施されるということです。「THE FIRST」の集大成となる超プレミアムなライブイベントが配信期間中、おうちで何度でも楽しめそう。ただの卒業ライブではない、彼らの熱い瞬間を目撃するチャンスです。(ねこ ねこ美)ねこ ねこ美テレビ好きな猫です